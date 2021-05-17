Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,5-75,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,5-75,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,50-91) руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Выступят на стороне российского рубля продажи экспортной выручки в налоговый период, который стартовал в понедельник. Также в его пользу фактор предстоящих годовых дивидендных выплат. Нефть марки Brent по итогам четверга потеряла в цене более трех процентов на фоне сообщений о том, что американский трубопровод Colonial Pipeline начал постепенно возобновлять работу после кибератаки, а также из-за опасений за спрос одного из самых крупных мировых импортеров нефти, Индии, в которой продолжает бушевать коронавирус. Мировые рынки не могут прийти к единому мнению в отношении шагов ФРС на фоне апрельского скачка инфляции в США, как потребительской, так и производственной, а также после свежей статистики о безработице, отразившей недельное снижение числа заявок на пособие", - отмечает Тимошенко.

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