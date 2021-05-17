Возможно укрепление рубля к 73 руб./$1 в ближайшие недели - "Локо Инвест"

Возможно укрепление курса рубля к доллару к уровню 73 руб./$1 в ближайшие недели, говорится в комментарии "Локо Инвеста".

"Обстановка глобально остается благоприятной, изменения геополитических рисков не происходит, поэтому основную роль продолжают играть локальные потоки, смещенные в сторону экспортных продаж. В понедельник формально стартует налоговый период, и это будет поддерживать экспортные продажи. Также полагаем, компании будут постепенно начинать подготовку к летнему дивидендному периоду, что потребует дополнительных валютных продаж. Поэтому в ближайшие недели ждем неплохой динамики рубля в направлении 73 руб./$1", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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