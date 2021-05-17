Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $68-69/барр. в понедельник - ПСБ

Вероятна консолидация цены на нефть марки Brent в диапазоне $68-69 за баррель в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цены на нефть марки Brent остаются на уровне чуть выше $68 за баррель, поддержанные высокими инфляционными ожиданиями, констатирует аналитик. В то же время, отмечает Крылова, особых идей для дальнейшего отскока нефти не наблюдается: статистика по числу буровых в США показала рост на 8 шт. - до максимумов с апреля 2020 года (352 шт.), а статистика по КНР (промпроизводство и розничные продажи) вышла слабее ожиданий, хотя и осталась на траектории роста.

"Улучшения эпидемиологической ситуации в Азии особо не наблюдается, поэтому мы ожидаем давления на спрос на энергоносители во втором квартале текущего года. Полагаем, что цена на нефть марки Brent будет в понедельник консолидироваться в зоне $68-69 за баррель", - отмечает эксперт ПСБ.

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