Утренние прогнозы: единого мнения нет

На утро понедельника у аналитиков не сложилось единое мнение о направленности движения российского рынка акций.

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. По индексу общая картина существенным образом пока не меняется. Ранее сверху индекс уперся в сопротивление 3700 пунктов. Снизу, в области 3600-3630 пунктов, сейчас проходит ближайшая область торможения. Еще более важная трендовая поддержка сместилась в район 3540-3550 пунктов. Краткосрочные ожидания в основном нейтральные, май пока не оправдывает статус самого "медвежьего" месяца".

"Атон": "Утренняя динамика указывает на открытие рынка акций РФ слабым ростом".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом индекс Мосбиржи находится посередине сужающегося восходящего канала. Перекупленности сейчас нет, поэтому у нас есть хорошие шансы с утра подрасти. Но пятничные торги не вселяют особой уверенности в том, что мы сможем дойти до верхней границы канала, которая сейчас проходит в районе 3730 пунктов. Нефть отыгрывает сейчас плохую пятничную статистику по числу активных буровых установок в США. Как правило, этот фактор перестает оказывать действие на нефть уже ближе к полудню, поэтому рост нефти в ближайшие часы не исключен. Соответственно, российские акции могут получить еще одну поддержку, но покупкой нефтянки мы бы не советовали увлекаться. "Лучше рынка" будут выглядеть акции золотодобывающих компаний, по которым стоит увеличивать длинные позиции. Можно подкупать и "Норникель". Советуем осторожно относиться к черным металлургам".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем в понедельник утром некоторого преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в середину диапазона 3600-3650 пунктов. В отсутствие важной макроэкономической статистики и при сохранении умеренно негативных настроений на внешних площадках российский рынок в дальнейшем перейдет к консолидации у достигнутых уровней".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3625-3650 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3620, 3600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3660, 3680 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".