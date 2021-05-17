Возможно укрепление рубля в понедельник - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару на торгах в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Ожидаем в понедельник попыток рубля укрепиться к основным мировым валютам на фоне высоких цен на нефть, что поспособствует переходу доллара в нижнюю половину диапазона 73-75 руб./$1. При этом данный коридор, на наш взгляд. останется актуальным для американской валюты на горизонте текущей недели", - указывает эксперт в комментарии ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.