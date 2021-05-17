Котировки нефти, вероятно, удержатся в диапазоне $68,1-69,2/барр. в понедельник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, смогут удержаться в диапазоне $68,1-69,2 за баррель в течение торговой сессии понедельника, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Инвесторы ждут данных, которые позволят оценить перспективы добычи сланцевой нефти в США на июнь, отмечают эксперты инвестбанка.

Также аналитики отмечают, что в центре внимания в понедельник будут данные по ВВП России за первый квартал, но других значимых событий не ожидается, и рубль, по их мнению, удержится около уровня 74 руб./$1

Ключевым событием для рынка рублёвого госдолга на текущей неделе вновь будут аукционы, указывают в инвестбанке. В ожидании новых размещений ОФЗ Минфином в среду некоторые участники рынка могут сокращать позиции, из-за чего рублёвые гособлигации, скорее всего, начнут неделю с небольшой коррекции, полагают эксперты Sber CIB.

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