Рубль, скорее всего, будет торговаться около 74 руб./$1 на текущей неделе - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 74 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль на утренней сессии в понедельник торгуется без особых изменений. Ждем, что на текущей неделе колебания пары доллар/рубль будут незначительными, и курс не отойдет далеко от отметки 74 руб./$1. Оптимизм рублю может придать информация о точных сроках встречи Владимира Путина и Джо Байдена, но рост рубля в этом случае будет не очень большим и краткосрочным. Поддержка по паре на отметке 73 руб./$1 выглядит пока непреодолимой", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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