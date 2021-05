Shanghai Composite поднялся до максимума за 2,5 месяца

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств АТР в понедельник меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю снижением.

По итогам минувшей недели Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - на 1,4%. Nasdaq упал на 2,3% на фоне распродажи акций технологических компаний. Давление на американский фондовый рынок на минувшей неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле.

"Высокая инфляция, вероятно, будет оставаться в центре внимания на фоне ускорения восстановления после пандемии", - сказал главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хафеле.

Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Тем временем розничные продажи в США в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали его на уровне 0,8%.

Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в докладе Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 82,8 пункта с 88,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 90,4 пункта, сообщает Trading Economics.

В пятницу заметно подорожали акции технологических компаний: Facebook Inc. (SPB: FB) (+3,5%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2%), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (+2,2%).

Бумаги Farfetch Ltd. прибавили в цене 12,5%. Онлайн-ритейлер в первом квартале получил прибыль после уплаты налогов в размере $516,7 млн по сравнению с убытком на уровне $79,2 млн годом ранее.

Котировки акций Coinbase Global Inc. снизились на 2,5%, хотя оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 года до рекордных значений.

Стоимость бумаг Airbnb Inc. увеличилась на 4%, несмотря на результаты компании в минувшем квартале. Чистый убыток сервиса бронирования жилья в первом квартале составил $1,17 млрд, или $1,95 на акцию, по сравнению с убытком в $341 млн, или $1,3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали этот показатель на уровне $717 млн, или $1,05 на акцию.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 2,6%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 финансового года почти в два раза. Однако рост числа подписчиков стримингового сервиса Disney+ не оправдал ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 360,68 пункта (1,06%) и составил 34382,13 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 61,35 пункта (1,49%) - до 4173,85 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 304,99 пункта (2,32%) и составил 13429,98 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник меняются без единой динамики, при этом рынки Японии и Южной Кореи ушли "в минус".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК уменьшился на 1%.

Правительство страны ввело чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии COVID-19 еще в трех префектурах страны (Хоккайдо, Окаяма и Хиросима) с 16 по 31 мая.

Цены производителей (индекс PPI) в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении (максимальный подъем с сентября 2014 года) и на 0,7% в помесячном. Аналитики в среднем прогнозировали повышение соответственно на 3,1% и 0,5%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Fujikura Ltd. (-16,4%), Mitsubishi Materials Corp. (-9,5%), Nissan Chemical Corp. (-7,3%), Konica Minolta Inc. (-6,9%) и Sharp Corp. (-4,4%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group опустилась на 1,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,1%.

Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подешевели на 1,2%. Банк в 2020 финансовом году сократил чистую прибыль на 27,1%, однако прогнозирует ее повышение в текущем году.

Между тем бумаги производителя потребительской электроники Sony подорожали на 1,1%, автомобильной Toyota Motor - на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,8% (до максимума за 2,5 месяца), гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%.

Экономическая активность в Китае в апреле несколько замедлилась после резкого скачка в предыдущий месяц, который был обусловлен, в том числе, низкой базой для сравнения.

В частности, розничные продажи подскочили на 17,7% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, тогда как в марте был зафиксирован взлет на 34,2%. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное увеличение: на 24,9% по данным Trading Economics и на 24,9% по данным MarketWatch.

Розничные продажи в апреле выросли девятый месяц подряд, однако темпы повышения были минимальными с декабря прошлого года.

Объем промышленного производства в прошлом месяце повысился на 9,8% в годовом выражении после скачка на 14,1% в марте. Результат совпал с ожиданиями экспертов, сообщает Trading Economics.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле подскочили на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 14,4 трлн юаней. В первом квартале был зафиксирован подъем на 25,6%. Консенсус-прогноз Trading Economics составлял 19%, MarketWatch - 19,2%.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг интернет-компаний Meituan (+4,1%) и Tencent Holdings (+3,6%), крупнейшего в стране производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (+3,5%), автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd (+3,4%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+2,9%).

Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. повысилась на 1,1%.

При этом дешевеют акции банков, включая Industrial & Commercial Bank of China (-1,4%), Bank of Communications Co. (-1%), HSBC (-0,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК снизился на 0,4%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor -на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,4% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, завершив прошлую неделю в "плюсе".

Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения, пишет S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК в понедельник составляет $68,66 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,66 (2,5%) - до $68,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,38 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,55 (2,4%) - до $65,37 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 0,6%. WTI - на 0,7%.

Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.

В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.

"На фоне новой волны коронавирусных ограничений в Азии восстановление спроса (на нефть - ИФ) может исчерпать свой потенциал", - отмечают аналитики ANZ.

Эксперты предупреждают о понижательных рисках для нефтяных цен из-за ситуации с COVID-19 в Азии, однако отмечают, что поддержку рынку оказывает рост спроса в США и Европе. Они ожидают, что ближайший фьючерс на нефть Brent будет торговаться около $69 за баррель.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на пять единиц - до 453 установок.