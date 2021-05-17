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17 мая 2021 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю снижением. По итогам минувшей недели Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - 1,4%. Nasdaq упал на 2,3% на фоне распродажи акций технологических компаний. Давление на американский фондовый рынок на минувшей неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле. Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Тем временем розничные продажи в США в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали его на уровне 0,8%. Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в докладе Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 82,8 пункта с 88,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 90,4 пункта, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник меняются без единой динамики, при этом рынки Японии и Южной Кореи ушли "в минус". Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,93%. Правительство страны ввело чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии COVID-19 еще в трех префектурах страны (Хоккайдо, Окаяма и Хиросима) с 16 по 31 мая. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,8% (до максимума за 2,5 месяца), гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК снизился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,4%.

Экономическая активность в Китае в апреле несколько замедлилась после резкого скачка в предыдущий месяц, который был обусловлен, в том числе, низкой базой для сравнения. В частности, розничные продажи подскочили на 17,7% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, тогда как в марте был зафиксирован взлет на 34,2%. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное увеличение: на 24,9% по данным Trading Economics и на 24,9% по данным MarketWatch. Объем промышленного производства в прошлом месяце повысился на 9,8% в годовом выражении после скачка на 14,1% в марте. Результат совпал с ожиданиями экспертов, сообщает Trading Economics. Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле подскочили на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 14,4 трлн юаней. В первом квартале был зафиксирован подъем на 25,6%. Консенсус-прогноз Trading Economics составлял 19%, MarketWatch - 19,2%.

В свою очередь цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, завершив прошлую неделю в "плюсе". Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $68,67 за баррель, что всего на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2,5% - до $68,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,4 за баррель, что на 0,05% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 2,4% - до $65,37 за баррель.

Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе. В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,461 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,389 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 мая вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 721,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-001Р-07" (+0,64%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,39%) и "МТС-001P-17" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,23%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,22%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Энерготехсервис" планирует в начале июня провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен по итогам премаркетинга. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% от номинала будет погашено в даты выплаты 5-16-го купонов и еще 26,3% номинала в дату окончания 16-го купона. Купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2019 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 15-20-го купона биржевых облигаций серии БО-08 объемом 10 млрд рублей в размере 6,65% годовых. Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08. Ставка купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода плюс 0,15%. Банк разместил 3-летние биржевые облигации БО-08 в мае 2014 года. В начале октября 2016 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) утвердила изменения в решение о выпуске облигаций, продлив срок их обращения до 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона - 6,38% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 мая 2021 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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