Вероятно преобладание продаж на рынке акций РФ в понедельник утром - ПСБ

Вероятно преобладание продаж на российском рынке акций в понедельник утром, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая внешний фон, ожидаем в понедельник утром некоторого преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в середину диапазона 3600-3650 пунктов. В отсутствие важной макроэкономической статистики и при сохранении умеренно негативных настроений на внешних площадках российский рынок в дальнейшем перейдет к консолидации у достигнутых уровней. При этом ближе к закрытию на фоне старта торгов за океаном, покупки могут активизироваться, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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