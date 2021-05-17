Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний и макростатистика:

- "РусАгро" и "ТГК-1" представят отчётность за первый квартал 2021 года;

- В России (19:00 МСК) выйдут данные по ВВП за первый квартал 2021 года;

- На понедельник запланирована встреча министров финансов еврозоны;

- В США выйдет индекс производственной активности штата Нью-Йорк и данные по долгосрочным вложениям в американские ценные бумаги.

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