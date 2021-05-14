Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, несмотря на внешний оптимизм

Москва. 14 мая. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips, несмотря на коррекционный отскок внешних фондовых площадок и нефти (Brent поднялась выше $68 за баррель), активность операций перед выходными днями заметно сократилась.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3637,6 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1548,93 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,9%.

Доллар просел до 73,99 рубля (-0,09 рубля).

Президент США Джо Байден накануне заявил, что пришел к выводу о непричастности властей РФ к кибератаке на американский топливопровод Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР.

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 1,2-1,8%, доллар подрос на 0,21 рубля.

Подорожали в пятницу расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,9%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Чистая прибыль "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%) по МСФО в I квартале выросла почти в 2 раза в годовом выражении и составила 7,668 млрд руб., сообщается в отчете компании.

Подешевели акции "Московской Биржи" (-2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,6%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2021 года составила 149 млрд руб. по сравнению с убытком в 156 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 146 млрд руб.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, в конце торговой недели ведущие глобальные фондовые площадки демонстрируют технический отскок после прошедшего активного падения. Рост наблюдается прежде всего на развитых рынках, а развивающиеся остаются под давлением. Свою роль сыграла перепроданность рынков в последние дни, а также неплохая статистика и комментарии чиновников ФРС. Член ФРС Уоллер обнадежил рынки прогнозом о перспективах роста ВВП США во 2-м квартале до 8% в годовом выражении с сохранением позитивной динамики до конца года. Солидарен с ним оказался и глава ФРБ Сент-Луиса Баллард, который прогнозирует более быстрое восстановление экономики, чем ожидалось ранее.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ в пятницу делал попытки подъема на фоне восстановления внешних рынков, так как инвесторы сместили фокус внимания с инфляционных опасений на экономический рост. Некоторые опасения по поводу инфляционных рисков сгладило и снижение цен на сырьевых рынках. Член совета управляющих ФРС Уоллер подтвердил мнение центробанка о том, что восстановление экономики после пандемии спровоцирует лишь временный рост цен, хотя он может продолжиться и в 2022 году, подтвердив мнение ФРС о том, что инфляция является временным явлением.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, акции сталеваров в пятницу просели. Китай запустил ряд мер, направленных на снижение цен на сталь, включая проверку производителей на предмет практик манипулирования рынком.

"Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+0,5%) планирует выплатить в 2022 году нераспределенные дивиденды за 2021 год в объеме 3 млрд рублей. В 2023 году выплаты акционерам ожидаются на уровне 5,2 млрд рублей, что включает выплаты в размере 3 млрд рублей, перенесенные с 2021 года и 65% от прибыли по МСФО. В 2023 году чистая прибыль может составить 3,9 млрд рублей. Также будет расти чистый долг и достигнет около 42,2 млрд рублей в 2023 году, что связано с необходимостью инвестирования в текущие проекты.

Рубль укрепился против доллара, но проявлял слабость в отношении евро. Доходность по 10-летним UST продолжила снижаться и достигла 1,64%. Перспективы на укрепление рубля сохраняются, но в большей степени благодаря фактору ослабления внешнеполитических рисков. На следующей неделе, 20 мая, состоится встреча глав МИД РФ Сергея Лаврова и Госдепа Энтони Блинкина. США также не стали обвинять РФ в атаке на компьютерную сеть Colonial Pipeline.

Нефть пользуется слабостью доллара и возвращением относительного оптимизма на рынки. Некоторые комментаторы указывают на дальнейшее обострение израильско-палестинского конфликта. Прямого влияния на сырьевые рынки он не имеет, но потенциальное вмешательство Ирана способно резко ухудшить ситуацию во всем регионе. На стороне пессимистов коронавирусный кризис в Индии. Однако на этом направлении также появляются надежды: к 13 мая первую дозу вакцины получили уже 179 млн человек, с 14 мая также началось применение вакцины Sputnik V, которую Индия планирует производить по лицензии на своих предприятиях.

Американский рынок в пятницу сокращает свои недельные потери на фоне успокоения по поводу инфляции. Динамика розничных продаж указывает, что ценовое давление может оказаться временным последствием мартовских прямых выплат государства, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС пытались подрасти, но не сформировали существенного импульса к повышению. Рынок остается в рамках краткосрочного восходящего тренда, поддержку которому может оказать отмена негативного сигнала в нефти.

"Башнефть" в пятницу сообщила о финансовых результатах по МСФО за I квартал, которые превысили наши прогнозы по EBITDA и чистой прибыли, в то время как выручка в годовом измерении снизилась на 10,1% (до 157,7 млрд руб.) и оказалась ниже ожиданий.

Нефть в пятницу выросла на фоне восстановления мирового аппетита к риску, цена Brent отстояла поддержку $67 за баррель, сохраняя краткосрочный восходящий тренд. Статистика в США показала стагнацию розничных продаж и замедление промышленного производства в апреле, однако в условиях опасений, связанных с возможным сворачиванием монетарного стимулирования ФРС, данные вполне могут восприниматься как позитивные, считает Кожухова.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что восстановлению мировых рынков после трехдневных распродаж способствовало снижение доходностей гособлигаций США. Это успокоило инвесторов относительно более раннего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на фоне инфляционного всплеска. Пока монетарные чиновники и многие аналитики считают, что ускорение инфляции носит временный характер.

Тем не менее, ситуация на мировых рынках остается неопределенной, а текущий рост может оказаться всего лишь коррекцией перед очередной волной падения. Для нефти дополнительным драйвером роста выступило снижение доллара.

Данные по розничным продажам в США оказались существенно хуже ожиданий, а рост цен на импорт и экспорт превысил прогноз. Неоднозначная статистика вызвала резкие разнонаправленные движения индекса доллара DXY, в результате чего он обновил дневной минимум, отмечает эксперт.

В США индексы акций накануне выросли на 0,7-1,3% после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. В среду откат спровоцировали апрельские данные по потребительской инфляции за апрель - индекс CPI подскочил на 4,2% в годовом выражении (максимальный прирост за 12 лет) при прогнозах роста на 3,6% после мартовских 2,6%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% к марту и на 6,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,3% и 5,8% соответственно.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,2-1,5%) и США (индекс S&P 500 прибавил 1,3% и превысил 4165 пунктов).

По данным Минторга США, розничные продажи в США в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 0,7-1%. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи взлетели на 10,7%, а не на 9,8%, как было объявлено ранее.

По данным Федрезерва, промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7% при прогнозах роста на 0,9-1%.

На нефтяном рынке цены в пятницу отскочили вверх; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,41 за баррель (+2% и -3,3% в четверг), июньская цена WTI - $65,07 за баррель (+2% и -3,4% накануне).

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

Снижению цен на нефть в четверг способствовало возобновление работы трубопровода компании Colonial Pipeline в США, операции которой подверглись хакерской атаке в прошлые выходные.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+39,9%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+21,8%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+8,7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,2%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-39,9%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-14%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,9% после отсечки дивидендов), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,18 млрд рублей (из них 11,79 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,14 млрд рублей на акции "Норникеля").