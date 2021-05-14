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14 мая 2021 года 19:28

Рынок акций РФ на неделе просел вслед за миром на опасениях ускорения инфляции в США

Рынок акций РФ после майских праздников скорректировался вниз вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent локально падала ниже $67 за баррель) после выхода в США статистики об ускорении инфляции в апреле, повысившей опасения, что Федрезерв будет вынужден пойти на ужесточение монетарной политики в более ранние сроки. Индекс Мосбиржи опускался в район 3600 пунктов, но в конце недели отскочил вверх, индекс РТС стабилизировался в районе 1550 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 6 по 12 мая составил лишь $4 млн (27-я неделя притока и худший результат с октября 2020 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $50 млн против ушедших ранее $20 млн (худший показатель с октября 2020 года).

В период с 10 по 14 мая индекс МосБиржи снизился на 1,2% и составил 3637,6 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1548,93 пункта на фоне роста доллара до 73,99 руб./$1 (+0,21 рубля) и подорожавшей июльской нефти Brent до $68,41 за баррель (+0,2%).

Неделя на рынке акций РФ началась со стабилизации при смешанной динамике blue chips на фоне нисходящей коррекции фондовой Европы, США и нефти (Brent просела в район $68 за баррель с утренних $69,2), индекс МосБиржи в течение торгов протестировал новый рубеж 3700 пунктов, но удержать его не смог. В падении лидировали расписки Ozon (-8,1%), обновили максимумы расписки TCS Group (+7,6%), акции Сбербанка (+0,7%) и "Русала" (+2,3%). Подешевели после отсечки на "Мосбирже" дивидендов бумаги "Группы ЛСР" (-4,5%).

Нефть подешевела из-за приостановки работы крупнейшего американского нефтепровода Colonial Pipeline (протяженность 5500 миль) после кибератаки на систему трубопровода. Через Colonial Pipeline поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США. Эксперты опасались, что из-за перебоев в работе трубопровода американские компании сократят объемы переработки нефти и будут вынуждены увеличить импорт нефтепродуктов.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 8 единиц (до 448 штук).

Во вторник рынок акций РФ просел вслед за мировыми фондовыми площадками из-за роста инфляционных ожиданий, к закрытию торгов часть утренних потерь была компенсирована благодаря отскоку нефти. Индекс МосБиржи опустился в район 3650 пунктов во главе с упавшими акциями Сбербанка (-4,3%) после отсечки на бирже дивидендов банка (выплаты за 2020 год - 18,7 рубля на акцию каждого типа).

Сбербанк во вторник также опубликовал финансовый отчет: в апреле банк получил 103,57 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 11,5 млрд руб. годом ранее и 103,26 млрд руб. в марте. В период с января по апрель Сбербанк получил 386,08 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 230,15 млрд руб. годом ранее.

TCS Group (-0,4%) в I квартале получила 14,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза (13,7 млрд руб.). TCS Group сохранила прогнозы по основным финансовым показателям на 2021 год: чистая прибыль - не менее 55 млрд руб. Подорожали акции "Московской Биржи" (+1,9%) на фоне новостей, что биржа приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов Inguru (сумма сделки не раскрывается). В течение пяти лет эта доля может быть увеличена до 100%.

Нефть Brent превысила $68 за баррель на новостях о постепенном возобновлении работы системы трубопроводов Colonial Pipeline. Кроме того, ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом.

В среду рынок акций РФ показал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов - выросшая нефть компенсировалась откатом индексов акций в США после выхода статистики об ускорении потребительской инфляции в апреле, что усилило ожидания сокращения монетарных стимулов Федрезерва. Индекс МосБиржи подрос до 3654 пунктов во главе с "Роснефтью" (+3,1%) и "ЛУКОЙЛом" (+2,9%), индекс РТС просел ниже 1550 пунктов. Выросшие утром на 4,5% расписки Ozon на новостях об их включении в индексы MSCI к вечеру ушли в "минус" на 2,1%.

В США потребительские цены в апреле выросли на 4,2%, при прогнозах роста на 3,6% с мартовских 2,6%. Инфляция в США достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет (с сентября 2008 года), что вызвало укрепление доллара. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что говорить о сокращении стимулов рано, поскольку инфляция и занятость в США далеки от целей Федрезерва.

Нефть Brent поднялась к $69,7 за баррель. МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 270 тыс. б/с (до 5,4 млн б/с) из-за усиления пандемии COVID-19 в Индии. Однако рынок поддержали известия, что прогноз МЭА на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

Снижение рынка акций РФ в четверг вслед за нефтью (Brent упала ниже $67,5 за баррель) было сглажено коррекционным отскоком фондовых индексов в США; индекс МосБиржи после отката к 3600 пунктам вернулся в район 3640 пунктов, при этом выросли бумаги банков во главе с ВТБ (+2,4%) и упали бумаги "Мосбиржи" (-6,1%) после отсечки годовых дивидендов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей относительно сроков и места возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но тема находится в стадии обсуждения и анализа.

В США число новых заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось до 473 тыс. - минимума с начала пандемии COVID-19, тогда как ожидалось снижение до 490 тыс. В тоже время цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% к марту и на 6,2% в годовом выражении, при прогнозах роста на 0,3% и 5,8% соответственно.

Нефть подешевела на фоне известий, что топливопровод Colonial Pipeline возобновляет работу и планирует выход на полную мощность к концу недели.

В пятницу рынок акций РФ подрос в рамках коррекции вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent отскочила выше $68 за баррель после локального провала к $66,5), после чего залег в боковик. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 3640 пунктов при смешанной динамике "фишек".

Президент США Джо Байден накануне заявил, что пришел к выводу о непричастности властей РФ к кибератаке на американский топливопровод Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР.

Чистая прибыль "Роснефти" (-0,6%) в первом квартале 2021 года составила 149 млрд руб. по сравнению с убытком в 156 млрд руб. годом ранее. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 146 млрд руб.

В США в пятницу вышли апрельские данные Минторга об объеме розничных продаж (показатель не изменился при прогнозах роста на 0,7-1%) и статистика Федрезерва об изменении промпроизводства (показатель вырос на 0,7%, при прогнозах роста на 1%).

В период с 10 по 14 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Группы ЛСР" (-10%), ПАО "Русская аквакультура" (-4%), Petropavlovsk (-4%); лучше рынка оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+8%), банка "Санкт-Петербург" (+7%), "Распадской" (+7%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, риторикой Запада в отношении России, а также итогами переговоров главы МИД РФ и госсекретаря США, где будет обсуждаться возможная в июне встреча президентов двух стран (подтверждение этой встречи сократит геополитическую напряженность и поддержит "быков" рынка акций). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3600-3750 пунктов, для индекса РТС - 1500-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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