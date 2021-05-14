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Цены евробондов РФ снизились за неделю на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок

Москва. 14 мая. Котировки российских еврооблигаций умеренно снизились за неделю на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок, сформировавшейся на опасениях возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками в целях сдерживания инфляционных процессов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30"), отмечают эксперты.

Тенденция к ценовому снижению в секторе российских еврооблигаций сформировалась в первый рабочий для России день - 10 мая (понедельник в РФ был официальным праздничным днем). Несмотря на то, что представители ФРС США постоянно успокаивают инвесторов, заявляя о том, что рост инфляции, скорее всего, будет временным, участники рынка все же опасаются того, что рост цен может вынудить Федрезерв перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. И неосторожные заявления министра финансов США Джанет Йеллен, сделанные ею еще в начале мая, показали, насколько инвесторы в этом плане "пугливы". Впоследствии Йеллен пришлось даже прокомментировать свои ранее сделанные заявления, чтобы успокоить рынки, но затишье в итоге оказалось краткосрочным и уже в начале второй недели месяца доходности US Treasuries вновь стали расти. Причем участники рынка опасаются, что вслед за американским регулятором свои процентные ставки могут повысить и другие крупнейшие центробанки мира.

Геополитический фактор, который 10 мая оказывал некоторое давление на российские активы, носил уже нейтральный характер. В частности, история с обвинением некоторыми западными СМИ России в причастности к хакерской атаке, в результате которой была парализована работа трубопровода Colonial, во вторник не получила своего продолжения, что соответственно привело к снижению геополитических рисков.

В середине недели негативная ценовая динамика на мировых долговых рынках сохранилась, чему способствовала опубликованная в США макроэкономическая статистика, продемонстрировавшая усиление инфляционных рисков, что может потребовать более раннего ужесточения денежно-кредитной политики американским Федрезервом. При этом доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 3 базисных пункта, до 2,67% годовых, десятилетние US Treasuries прибавили в доходности 4 базисных пункта, до 1,61% годовых, а процентные ставки европейских облигаций выросли на 2-3 базисных пункта.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics. Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Подъем индикатора в помесячном выражении продолжается уже пять месяцев подряд. Предполагается, что существенные темпы роста цен сохранятся в ближайшие месяцы на фоне повышения спроса со стороны потребителей после ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Кроме того, бизнес испытывает дефицит поставок, что приводит к повышению цен на многие товары и услуги.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 3% в годовом выражении (рекордный подъем за 26 лет). Прогноз экспертов предполагал увеличение соответственно на 0,3% и 2,3%.

Котировки "длинных" и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижаться, но уже более скромными темпами, отыгрывая повышение базовых процентных ставок, зафиксированное днем ранее после публикации в США данных по инфляции за апрель. "Короткие" выпуски евробондов РФ при этом слегка подросли в цене вслед за наметившейся 13 мая стабилизацией ситуации в секторе американских казначейских обязательств. Таким образом, повышение доходностей US Treasuries в целом было относительно умеренным.

В последний день недели ситуация на рынке валютных гособлигаций России окончательно стабилизировалась вслед за нормализацией обстановки на мировых долговых рынках, так как инвесторы посчитали падение, отмечавшееся 12-13 мая, чрезмерным и стали потихонечку откупать подешевевшие бумаги.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,23% и составила 115,45% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 6,5 пункта и 14 мая составил 176 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,46% - до 130,98% от номинала (их доходность выросла на 3,5 пункта - до 3,8% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,66%, до 126,19% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 пункта и составил 189 базисных пунктов), евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 0,65%, до 123,73% от номинала (их доходность выросла на 4 пункта - до 3,805% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю потерял в цене 0,16%, подешевев до 111,26% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 2,26% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году практически не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 113,31% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 1,955% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 0,06%, подешевев до 109,06% от номинала (их спред к US Treasuries сузился за пять дней всего на 1 пункт, составив 79 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут приостановить падение вслед за прогнозируемой стабилизацией ситуации в секторе US Treasuries, но для уверенного роста сил покупателей все еще будет недостаточно, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторов настораживает наблюдаемое в последнее время ускорение заболеваемости COVID-19 в мире, особенно в Индии, и введение новых ограничений в отдельных странах. Мировые долговые рынки негативно также реагируют и на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов. Кроме того, инвесторы продолжат пристально следить за новостями на санкционную тематику.


Опубликовано: /Финмаркет/
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