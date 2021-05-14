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14 мая 2021 года 18:27

Рост цен на золото и серебро может продолжиться - Россельхозбанк

Рост цен на золото и серебро может продолжиться в связи с высокой ожидаемой инфляцией и по мере того, как регуляторы начнут сворачивать программы поддержки, говорится в аналитическом материале аналитика департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Яны Ли.

"29 апреля вышел отчёт Всемирного совета по золоту - спрос на золото в слитках и монетах в 1 квартале достиг максимума с конца 2016 года. На спрос повлияли высокие инфляционные ожидания. При этом на рынке ETF на золото наблюдается спад из-за мягкой политики регуляторов в мире. Спрос на золото как на инвестиционный актив начинает расти, когда увеличивается волатильность на рынках, а также, при высоких инфляционных ожиданиях - издавна этот драгоценный металл считается защитным активом", - напоминает эксперт.

ЦБ РФ 1 апреля 2020г приостановил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлом в рамках присоединения к "золотому мораторию" по решению Всемирного совета по золоту, с целью снижения влияния действий центральных банков на механизмы ценообразования на мировом рынке золота. 28 апреля 2021г регулятор прокомментировал, что не рассматривает на данный момент возврат к покупке золота.

"В апреле 2021г стоимость монетарного золота в составе международных резервов России (МРР) увеличилась на 4,4% (+$5.6 млрд) до $130,855 млрд, а доля золота в МРР увеличилась с 21,9% до 22,2%, - отмечает Ли. - МРР в апреле выросли на 3% (+$17,1 млрд) к марту до 590,5 млрд, преимущественно из-за изменения курсов валют и роста стоимости золота. В феврале этого года регулятор впервые за несколько лет снизил количество золотых резервов - на 3,1 тонны (-0,13%). До 2020г Банк России регулярно закупал золото - золотые резервы за 2019г выросли на 158,6 тонны, а за 2018г - на 273,7 тонны. Россия и Китай являются лидерами по закупке золота за последние двадцать лет. При этом, согласно отчёту Всемирного совета по золоту, объём чистых закупок золота центральными банками за 1 квартал составил 95 тонн".

Во второй половине апреля цена золота упала после публикации показателей по занятости в США, превзошедших ожидания. Следом наблюдалось восстановление цен на золото в конце апреля на фоне снижения ставок на американском рынке. 6 мая 2021г цены на золото превысили важную психологическую отметку - 1800 долларов за унцию, однако уже 11 мая вновь начали снижение на фоне роста доходности казначейских облигаций США, после того, как начали нарастать опасения, что ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику. 13 мая цены немного подросли после публикации данных по инфляции - индекс потребительских цен в США поднялся на 0,8% - это рекордный показатель с осени 2008г.

"Тем временем на рынке серебра наблюдался существенный рост цен за последний год. 13 мая серебро торговалось по цене около $27 за унцию, а чуть более, чем год назад, 31 марта 2020г, цена составляла $14,37 (+88%). Для сравнения, цена золота выросла за тот же период с $1706,1 до $1,825.7 (+7%). Серебро особо уязвимо к спекулятивным операциям", - указывает аналитик банка.

По мнению Ли, на серебро в большей степени, чем на золото, оказывает воздействие промышленный спрос. Поддержкой спроса на серебро в промышленности может стать переход к зеленым технологиям: драгоценный металл используется в солнечной энергетике и производстве электрических автомобилей. Международная некоммерческая ассоциация Институт Серебра ожидает самого высокого с 2015г мирового спроса на серебро со стороны ювелирной отрасли и промышленности по мере восстановления мировой экономики, что будет способствовать росту цен на металл.

"Таким образом, рост цен, не столь высокими темпами - на золото и более значительными - на серебро может продолжиться в связи с высокой ожидаемой инфляцией и по мере того, как регуляторы начнут сворачивать программы поддержки", - прогнозирует эксперт РСХБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ


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