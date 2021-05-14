Прогнозы аналитиков по прибыли Газпрома в 2021г и дивидендам продолжат повышаться - BCS GM

Прогнозы аналитиков по прибыли "Газпрома" в 2021 году и дивидендам продолжат повышаться, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Цены на газ в Европе по-прежнему демонстрируют впечатляющую динамику на фоне жесткого баланса спроса и предложения. Мы ожидаем, что прогнозы аналитиков в отношении прибыли Газпрома в 2021 году и дивидендов продолжат повышаться", - пишут эксперты инвестбанка.

"Фьючерсы предполагают, что в 2021 году заметного летнего снижения цен на газ не будет, что дает среднюю цену на хабе $8,4 за тысячу кубических футов ($295 за тысячу кубометров) - это намного выше последнего ориентира "Газпрома" в $200-206 за тысячу кубометров. Даже с учетом того, что механизмы ценообразования "Газпрома" дают задержку в его ценах реализации по сравнению с рыночными индикаторами, разрыв между ориентиром и фьючерсами выглядит необоснованно широким: либо рынки должны значительно упасть, либо Газпром заработает значительно больше (и выплатит значительно более высокие дивиденды), чем прогнозируют аналитики. Мы ожидаем, что в это время в следующем году "Газпром" будет готовиться выплатить дивиденды в размере 29,3 рубля на акцию с очень неплохой доходностью 12%", - отмечается в обзоре.

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