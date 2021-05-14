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14 мая 2021 года 16:23
ПСБ рекомендует покупать акции Роснефти с целью 645 руб
Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 645 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста от текущих уровней 18%, говорится в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. "Мы положительно оцениваем результаты "Роснефти", отмечая, что несмотря на все еще слабый мировой спрос на энергоносители и падение производственных результатов из-за участия в соглашении ОПЕК+, компания нарастила рентабельность и получила прибыль. Мы полагаем, что во II кв. "Роснефть" улучшит производственные показатели и нарастит объемы реализации на фоне чуть лучшей ситуации со спросом и смягчения условий ОПЕК+. А рост цен на нефть и нефтепродукты окажет поддержку финрезультатам. С учетом текущей дивидендной политики "Роснефти" (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) мы полагаем, что акционеры могут рассчитывать на неплохие выплаты по итогам 1 полугодия. По нашим оценкам, дивиденд за 1 полугодие 2021 г. может составить 17-19 руб./акцию, что дает ориентировочно 3-3,5% доходности", - отмечает Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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