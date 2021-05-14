Рубль днем растет к доллару и дешевеет к евро, отыгрывая динамику валют на Forex

Москва. 14 мая. Доллар снижается, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 73,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,63 руб./EUR1, подорожав на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,18 копейки - до 80,99 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 35,98 копейки, до 73,9968 руб./$1, и уменьшил курс евро на 30,94 копейки, до 89,6249 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах вслед за их движением на рынке Forex. Доллар корректируется вниз к большинству мировых валют после заметного укрепления, вызванного неожиданно высокими темпами роста инфляции в США. Трейдеры ждут новых данных, которые должны помочь им составить более точное мнение о перспективах потребительских расходов и инфляции в стране.

Минтруда сообщило в четверг о росте цен производителей в США в апреле на 6,2% в годовом выражении - это максимальные темпы с начала отслеживания данных в 2010 году. Днем ранее вышли данные о потребительских ценах в США за прошлый месяц, показавшие максимальную инфляцию за 12 лет.

Трейдеры пытаются совместить противоречивые сигналы - слабый апрельский отчет о безработице, опубликованный на прошлой неделе, и данные о скачке инфляции в прошлом месяце. С одной стороны, признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о возможном перегреве американской экономики вследствие масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику.

С другой, представители ФРС подчеркивают в своих выступлениях, что не намерены спешить с ужесточением политики. Так, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил накануне, что Федрезерву необходимо оценить статданные по рынку труда и инфляции еще за несколько месяцев, прежде чем принимать решение о том, когда стоит приступать к сокращению стимулов.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают анализировать информацию о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Накануне стало известно о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкина 20 мая. Вероятно, что главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать повестку переговоров на высшем уровне.

Байден в четверг заявил, что собирается обсудить с Путиным тему международных стандартов борьбы против хакеров. "Мы работаем, чтобы попытаться добиться выработки определенных международных стандартов... Мы все боремся с этими преступными организациями. Я предполагаю, что это будет одной из тем, которую я обсужу с президентом Путиным", - сказал Байден, говоря о недавней хакерской атаке на продуктопровод Colonial Pipeline.

Ранее администрация США заявила, что не считает власти РФ причастными к кибератаке на Colonial Pipeline. В то же время, Вашингтон считает, что сами хакеры, вероятно, проживают в России.

"На следующей неделе можно ожидать дальнейшего укрепления российской валюты - ее курс, вероятно, приблизится к отметке 73 руб./$1. В центре внимания будут переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые пройдут 20 мая. Если глава МИД РФ и госсекретарь США подтвердят, что в июне состоится встреча президентов двух стран, это будет позитивно воспринято инвесторами. Кроме того, на будущей неделе, возможно, будет объявлено, в какие проекты правительство собирается вкладывать средства Фонда национального благосостояния. Скорее всего, это приведет к сокращению покупок валюты в рамках бюджетного правила. В среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что список этих проектов уже готов и в ближайшее время будет обсуждаться у премьер-министра", - подчеркивают аналитики Sber CIB Investment Research.

"Если говорить о перспективах рубля на предстоящую неделю, здесь прослеживаются повышательные риски для нашей валюты. Во-первых, акции могут продолжить развивать откат после распродаж. Во-вторых, в России начинается налоговый период, который традиционно оказывает поддержку рублю. В-третьих, на следующей неделе состоятся важные переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которых стороны могут подтвердить запланированную на июнь встречу лидеров двух стран. Если это произойдет, геополитическая премия продолжить уходить с удвоенной силой", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Тем временем, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС должен ответственнее и аккуратнее относиться к введению санкций. Он отметил, что "ЕС не вводит санкции общего характера, как это делают США, поскольку у ЕС нет желания, чтобы санкции отрицательно отражались на населении и создавали гуманитарные проблемы".

"Мы вводим санкции в отношении конкретных частных лиц или учреждений, и санкции затрагивают конкретного человека или организацию - замораживаются активы в Европе и вводится запрет на поездки в Европу", - подчеркнул Боррель.

"Нам необходимо с тщательностью подходить к вопросу о том, на кого именно воздействовать санкциями, но мы не можем становиться тем, кто вводит санкции против всех и вся. Мы не можем вводить санкции каждый день в отношении всего мира", - также сказал дипломат.

Боррель пояснил, что в качестве альтернативы ЕС останавливает торговлю и приостанавливает импорт, как это произошло с Россией. Он также обратил внимание, что в ответ Россия "ответила контрмерами, которые оказали крайне отрицательное воздействие на ряд секторов испанской экономики".

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу, однако могут продемонстрировать недельное снижение.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $67,94 за баррель, что на 1,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,63 за баррель, что на 1,27% выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене. Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии.

Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

На нефтяной рынок на этой неделе также повлияли данные об инфляции в США. Как отмечает S&P Global Platts, инфляционное давление заставило инвесторов фиксировать прибыль, продавая нефтяные фьючерсы.

Помимо этого, среди инвесторов существуют опасения повышения ставки ФРС, что может снизить аппетит к риску и, потенциально, энергетический спрос в долгосрочной перспективе.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов подросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 5,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 9 б.п. - до 5,11% годовых, ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 5,25% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,69% и 5,8% годовых соответственно.