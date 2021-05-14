"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Simon Property с целью $125

"КИТ Финанс брокер" закрыл торговую идею "покупать акции Simon Property Group Inc. с целью $125 за штуку", открытую 10 марта 2021г, в связи с достижением целевых уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции Simon Property незначительно скорректировались, после чего мы рекомендуем увеличить долю в портфеле. Напомним, компания представила хорошие финансовые результаты за IV кв. 2020г и весь 2020г. Показатель FFO за 2020г составил $3,2 млрд или $9,1 на акцию. Чистая операционная прибыль (NOI) снизилась до 17% из-за COVID-19. Видны сильные улучшения квартал к кварталу, в частности вырос сбор аренды до 90%", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Компания в декабре провела допэмиссию акций в размере 22 млн штук на $1,56 млрд. Тем самым выправила ситуацию по капиталу (вырос до $3,5 млрд) уведя его в безлопастную зону с точки зрения различных ковенант. Это, по мнению аналитиков, позволит обратно поднять рейтинг Simon Property до А+ в ближайшее время.

"По состоянию на конец 2020г у компании в доступе $8,2 млрд денежных средств. Это означает, что ушёл риск новой допэмиссии. Компания провела несколько крупных сделок, купив 80% конкурента Taubman Centers, открыла два новых международных торговых центра и завершила несколько реконструкций внутри США. Simon Property решила проблему с капиталом, сохранила эффективность и расширила свой бизнес через поглощение конкурента. Подтверждаем рекомендацию покупать акции Simon Property с целевым ориентиром $125 + ежеквартальные дивиденды", - указывают эксперты "КИТ Финанс Брокер".

Simon Property Group Inc. - крупнейший в мире фонд, который управляет торговыми центрами, ресторанами, центрами досуга и пр. Объекты фонда расположены в Северной Америке, Европе и Азии. Под управлением компании находится более 200 торговых центров (аутлеты и шоппинг-центры закрытого типа).

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