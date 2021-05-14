Рынок акций РФ днем консолидируется в ожидании свежей статистики из США

Москва. 14 мая. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent отскочила выше $67,5 за баррель) и днем залег в боковик в ожидании свежей статистики из США; индекс МосБиржи консолидируется в районе 3640 пунктов при смешанной динамике "фишек".

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3640,92 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1550,6 пункта (+0,2%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 2%.

Доллар просел до 73,99 рубля (-0,09 рубля).

Президент США Джо Байден накануне заявил, что пришел к выводу о непричастности властей РФ к кибератаке на американский топливопровод Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР.

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2021 года составила 149 млрд руб. по сравнению с убытком в 156 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 146 млрд руб.

По оценке аналитика SberCIB Коула Эйксона, на мировых торговых площадках инфляционные опасения отошли на второй план, что несколько улучшило глобальный настрой, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,64%. Негативные новости относительно распространения COVID-19 в Японии, Китае и Индии оказали давление на нефтяные цены, но в пятницу котировки сырья корректируются вверх. В США в пятницу на расстановку сил игроков могут повлиять отчеты по розничным продажам, промышленному производству, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, вечером выйдут данные Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в США число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось до 473 тыс., что стало минимальным значением с начала пандемии. В целом, с начала апреля показатель снизился примерно на 270 тыс., но пока продолжает более чем в два раза превышать число обращений до начала пандемии COVID-19. Продолжающееся снижение количества обратившихся за пособиями оставляет надежды на то, что майская статистика по рынку труда в США окажется более оптимистичной, чем апрельская. В то же время ускорение инфляции в США в апреле произошло на фоне низкой базы показателей прошлого года, поэтому негативный настрой рынков оказался локальным.

Член совета управляющих Федрезерва Крис Уоллер ожидает, что инфляция в США в ближайшие два года будет на уровнях 2,25-2,5%, но в итоге снизится до цели регулятора в 2%. Уоллер также заявил, что ФРС начнет поднимать ставки, только если рост цен будет длительно и значительно превышать цель регулятора. Заявления представителей ФРС мало чем удивили рынок, но поддержали коррекцию доходностей UST вниз.

Работа трубопровода Colonial Pipeline была окончательно восстановлена, и в течение ближайших дней поставки в США нормализуются. Основной негатив для рынка нефти продолжает исходить от ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии и ряде других стран, в то же время европейские страны продолжают постепенное ослабление ограничений. Доллар слабеет к основным мировым валютам, что поддерживает нефтяные котировки, но пока перспективы очередного роста фьючерсов Brent к уровню $70 за баррель остаются довольно слабыми, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инвесторы быстро забыли про инфляционные страхи и начали откупать просевшие бумаги. В целом, техническая картина по российскому рынку акций благоприятная: индекс МосБиржи не стал тестировать на прочность нижнюю границу восходящего канала в районе 3600 пунктов, развернувшись от нее. Теперь целью роста выступает сопротивление около 3720 пунктов, но пока уверенности в новой волне роста нет. Акции золотодобытчиков стоит держать и наращивать позиции по ним при просадке цен на золото, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, давление на мировые рынки оказали возросшие опасения относительно разгона инфляции в США и более раннего сворачивания мягкой денежно-кредитной политики в Штатах. Однако, несмотря на выход показателя инфляции на многолетние максимумы, представители ФРС продолжают успокаивать инвесторов, оценивая всплеск инфляции как временный и обещая продолжить придерживаться стимулирующей политики на фоне сохранения рисков для экономики со стороны пандемии коронавируса. Это несколько сгладило негативные настроения на рынках и к окончанию недели вернуло покупки в акции.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, биржевые индексы пока не очень "внятно" характеризуют происходящие на рынке процессы, российский рынок живет ожиданием июньской встречи лидеров США и России.

Котировки нефти марки Brent находятся в повышательном канале с нижней границей $65,8 и верхней $70,5 за баррель. Пока нижняя граница не будет пробита вниз, настроения на рынке акций РФ будут спокойными. Тема кибератаки якобы русских хакеров на трубопровод Colonial Pipeline практически никак не отразилась на фондовом рынке. Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Россией на каком-то минимальном уровне и не заинтересован в срыве встречи Путина и Байдена. Байден заявил, что США не считают, что российские власти причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.

В США на этой неделе вышли шокирующие данные по инфляции, но инвесторы уже "залечили раны". Коррекция высокотехнологичных акций США - это локальная история, и по рынку акций РФ рикошетом не ударит. Только когда индекс S&P500 пробьет вниз повышательный тренд и закрепится ниже 4000 пунктов, то это будет серьезный звонок для российского рынка, что пора продавать акции. Если же восстановление экономики после COVID-19 приведет к перегреву инфляции и ФРС решит вмешаться, "быкам" будет не до шуток, считает Верников.

В США индексы акций накануне выросли на 0,7-1,3% после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. В среду откат спровоцировали апрельские данные по потребительской инфляции за апрель - индекс CPI подскочил на 4,2% в годовом выражении (максимальный прирост за 12 лет) при прогнозах роста на 3,6% после мартовских 2,6%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 473 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% к марту и на 6,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,3% и 5,8% соответственно.

Акции компаний, которые выиграют от смягчения ограничительных мер, в четверг подорожали после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что полностью вакцинированные граждане могут не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,6%).

Признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о возможном перегреве американской экономики вследствие масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования, который может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику, пишет Financial Times.

На нефтяном рынке цены днем в пятницу отскочили вверх; цена нефти Brent находится на $0,25 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $67,65 за баррель (+0,9% и -3,3% в четверг), июньская цена WTI - $64,39 за баррель (+0,9% и -3,4% накануне).

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

Снижению цен на нефть в четверг способствовало возобновление работы трубопровода компании Colonial Pipeline в США, операции которой подверглись хакерской атаке в прошлые выходные.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+27,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+26,1%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+23,2%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+10,8%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+2,7%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,4%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (-23,1%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-16,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-4,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,6%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 32,33 млрд рублей (из них 6,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,89 млрд рублей на акции банка ВТБ).