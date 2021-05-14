"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5600 руб

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Сильный внутренний спрос сохранится в ближайшие месяцы. Сохранение закрытыми основных заграничных турнаправлений поддержит внутренний спрос и выручку ритейлеров.

- Потенциал дальнейшего улучшения рентабельности за счет улучшения закупочных условий, снижения потерь, а также благодаря вертикальной интеграции и увеличению доли собственных торговых марок.

- Ещё месяц акции торгуются с дивидендом за IV кв. 2020г (245,3 руб./акция). Уровень выплат выглядит устойчивым, ожидаемая дивдоходность - 10,1%.

- Акции торгуются с EV/EBITDA'21=5,2х, с дисконтом к историческому среднему значению P/E.

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