Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4090-4150п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4090-4150 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде, но краткосрочно находится под давлением продавцов. Отскок от 50-дневной скользящей средней в четверг, скорее всего, не означает окончание коррекции. Индикатор RSI остается ниже нейтрального уровня. Потенциал для продолжения коррекции сохраняется. В нашем базовом сценарии считаем, что конечной целью коррекции является область 3980-4000 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании Георгий Сурков.

Мировые фондовые площадки в пятницу продолжают демонстрировать позитивную динамику, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq демонстрируют отскок вторую сессию подряд, отмечает эксперт Европейские акции торгуются в восходящем тренде, но все еще ниже исторически рекордных уровней.

"Участники рынка продолжают переваривать вышедший в среду отчет по росту потребительских цен США за апрель, - пишет Сурков. - Рост инфляции является "липким" показателем и поэтому вносит все больше неопределенности в мировую экономику. В свою очередь, представители ФРС по-прежнему считают, что рост инфляции является транзиторным и происходит на фоне стремительного отскока в деловой активности. По мнению участников рынка, ФРС преуменьшают инфляционные риски и не собираются вносить изменения в мягкую денежно-кредитную политику, тем не менее исходя из фьючерсов на евро-долларовые контракты, мнение ФРС и рынка расходятся, а повышение процентных ставок закладывается в цены контрактов к концу 2022 года".

Глобальная ситуация с COVID-19, по мнению эксперта, остается неоднозначной. Число заражений в Германии снижается, в то время как в Великобритании есть опасения по поводу индийского штамма вируса, поскольку случаи заболеваний данным штаммом удвоились за неделю. Сингапур вновь переходит в режим локдауна на фоне роста числа заболеваний, а число инфицированных в Индии все еще остается на высоком уровне, но начинает проявлять признаки достижения пика волны.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.