Рубль вернулся на фундаментально обоснованные уровни - "Локо-Инвест"

Рубль вернулся на фундаментально обоснованные уровни, говорится в комментарии "Локо-Инвест".

"Стабилизация доллара в мире позволила ЕМ валютам отыграть часть предыдущих потерь, и рубль был в числе тех, кому удалось подрасти за счет возврата к 73,80-74,00 руб./$1. Падение цен на нефть игнорировалось, судя по снижению рублевой цены барреля. И если на протяжении большей части локальной сессии рубль получал поддержку от экспортных продаж, то ближе к вечеру основную скрипку играли уже иностранные потоки. Точную причину этого назвать сложно: либо движение среды было слишком сильным, либо вчерашние данные из США оказались недостаточно "шокирующими", либо рынки продолжают неявно отыгрывать стабильность геополитической истории после заявлений США о непричастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline. В любом случае, рубль вернулся на прежние рубежи, которые, с нашей точки зрения, лучше соответствуют текущему балансу фундаментальных факторов", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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