Котировки нефти могут подняться выше $67,3/барр. в пятницу - Sber CIB

Котировки нефти могут подняться выше $67,3 за баррель Brent в пятницу, а рубль вряд ли сможет закрепиться ниже 74 руб./$1, говорится в комментарии Sber CIB.

Нефтяные котировки в пятницу, по мнению аналитиков инвестбанка, могут получить поддержку, т. к. рынок акций восстанавливается, в США ожидается позитивная макростатистика, а доллар перестал укрепляться. На этом фоне котировки Brent могут подняться выше $67,3 за баррель. В центре внимания в пятницу будут данные, которые выйдут в США: отчеты по розничным продажам, промышленному производству и числу действующих буровых установок, а также индекс потребительских настроений.

"Несмотря на падение цен на нефть, в четверг рубль резко укрепился до 74 руб./$1, отыгрывая падение, наблюдавшееся накануне из-за неожиданно высокой инфляции в США. В пятницу утром рубль умеренно дорожает, но вряд ли сможет закрепиться ниже 74 руб./$1, так как перед выходными на этих привлекательных уровнях может повыситься спрос на валюту. Доллар может получить поддержку, если в США выйдет сильный индекс потребительской уверенности и данные по инфляционным ожиданиям", - отмечают аналитики Sber CIB.

Американский фондовый рынок в четверг восстанавливался после трехдневного падения. Позитивным фактором стало снижение числа первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Индекс Мосбиржи упал на 0,5% вслед за котировками нефти. В пятницу утром внешний фон для российского рынка умеренно позитивный, и аналитики Sber CIB ожидают, что индекс Мосбиржи может начать торги ростом.

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