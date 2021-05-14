Доходности 10-летних ОФЗ могут вернуться в пятницу к уровню 7,15% годовых - ПСБ

Доходности 10-летних ОФЗ могут вернуться в пятницу к уровню 7,15% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность 10-летних ОФЗ-26235 в четверг выросла до 7,19% годовых (+2 б.п.). Инвесторы продолжили отыгрывать рост доходности UST-10 на 7 б.п. в среду после выхода данных об ускорении базовой инфляции в США в апреле до 3,0% г/г. Умеренное давление на рынок ОФЗ оказало снижение цен ан нефть, котировки Brent опустились до 67,1 долл за баррель (-3,3% за день). Из позитивных факторов отметим ожидания снижения геополитической премии в рублевых облигациях в связи с предстоящей 20 мая встречей глав внешнеполитических ведомств России и США", - пишет эксперт банка.

По его мнению, в пятницу 10-летние ОФЗ могут снизиться в доходности на 2-5 б.п. Рост цен российских гособлигаций может поддержать повышение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов после выхода в среду данных о сокращении обращений за пособием по безработице в США. Доходность UST-10 с утра снижается до 1,65% (-4 б.п. от закрытия в среду).

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