Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с повышения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с повышения на 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3640-3650 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3620, 3600 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3660, 3680 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3650 п.", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи способен оказать выход апрельской статистики по изменению объема розничных продаж в США (15:30 МСК). Позднее будет опубликовано предварительное майское значение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК), напоминает Манжос.

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