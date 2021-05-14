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14 мая 2021 года 09:28

Мировые фондовые рынки растут, Brent подешевела до $66,91 за баррель

Фондовый рынок США вырос после 3-дневного падения. Фондовые индексы Азии растут на фоне восстановления мировых рынков. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $66,91 за баррель.

Американский рынок акций завершил торги в четверг в "плюсе" после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий.

В среду американские фондовые индексы резко снизились на апрельских данных по инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в среду, что его удивили апрельские данные об инфляции в США. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Аналитик FXTM Хан Тан, которого цитирует MarketWatch, отмечает, что данные по инфляции "поддерживают опасения рынка, что скачок цен может препятствовать продолжению экономического восстановления и заставить ФРС вмешаться путем сокращения мер поддержки".

Однако, по мнению стратега AB Bernstein Иниго Фрейзера-Дженкинса, апрельские данные по инфляции не меняют долгосрочный прогноз инфляции. "Именно это, в конечном итоге, важно для рынков", - приводит его слова CNBC.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 473 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 507 тыс., а не 498 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 490 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%, согласно Trading Economics. Относительно апреля 2020 года индекс PPI поднялся на 6,2% при ожидавшемся росте на 5,9%. Темпы роста цен в годовом выражении стали максимальными с 2010 года, отмечает Bloomberg.

Акции компаний, которые выиграют от смягчения ограничительных мер, в четверг подорожали после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что полностью вакцинированные граждане могут не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест. Котировки авиакомпаний American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. и United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. повысились на 2,2% и 2,8% соответственно.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) подешевели на 3,1%. Глава компании Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа его получения.

Стоимость бумаг Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 0,8%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) одобрило предложенные Boeing меры по устранению проблем с электрическим заземлением, которые привели к приостановке полетов более 100 самолетов 737 MAX.

Акции Bumble Inc. упали на 14,3%, несмотря на сильный финансовый отчет компании. Разработчик приложения для знакомств в первом квартале получил чистую прибыль на уровне $323,4 млн, или $1,69 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $55,8 млн, или $0,02 на акцию, годом ранее. Выручка увеличилась до $170,7 млн с $79,1 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что чистый убыток Bumble составит $0,03 на акцию, выручка - $164,6 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 433,79 пункта (1,29%) и составил 34021,45 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 49,46 пункта (1,22%) - до 4112,5 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 93,31 пункта (0,72%) и составил 13124,99 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне восстановления мировых рынков после вспышки волатильности, которую вызвали опасения относительно инфляции.

Признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о возможном перегреве американской экономики вследствие масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования, который может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику, пишет Financial Times.

"Хотя процентные ставки, вероятно, останутся стимулирующими в ближайшей перспективе, инфляционное давление, скорее всего, усилится по мере возвращения экономики США к нормальным уровням, - отмечает рыночный аналитик Invesco Дэвид Чао. - Федрезерв, возможно, будет вынужден реагировать рано или поздно".

Американский рынок акций завершил торги в четверг в "плюсе" после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. В среду фондовые индексы США резко снизились на апрельских данных по инфляции.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 мск поднялся на 2,5%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Isuzu Motors (+22,5%), Citizen Watch Co. (+12,1%) и Dai Nippon Printing Co. (+9,7%).

При этом рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 2,5%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2,3%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. - на 1,1%.

Лидерами снижения выступают бумаги Nippon Sheet Glass Co. (-14,5%), Toho Zinc Co. (-7,3%) и Oji Holdings Corp. (-5,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 1,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group (+9,2%), страховщика AIA Group (+5,9%) и производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. (+3,6%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings поднимаются на 1%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,8%.

В лидерах падения оказались бумаги онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (-4,8%), интернет-компании Meituan (-3,3%) и девелопера Hang Lung Properties (-2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК повысился на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,7%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,2%, Kia Corp. - 1,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:30 МСК вырос на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 1% и на 1,4% соответственно на фоне падения цен на сырьевые товары в пятницу после значительного роста в последние недели.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне до минимальных уровней с конца апреля.

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $66,91 за баррель, что на $0,14 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $2,27 (3,3%) - до $67,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,76 за баррель, что на $0,06 (0,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,26 (3,4%) - до $63,82 за баррель. С начала этой недели WTI подешевела более чем на 2%.

"Рост заболеваемости в Индии, а также в ряде других стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки несет в себе риски для спроса на нефть", - отмечает вице-президент IHS Markit Виктор Шум.

"Однако в целом рынок ждет, что спрос вырастет позднее в текущем году, и поэтому цены, вероятно, будут удерживаться в районе $65-$70 за баррель в случае Brent", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Снижению цен на нефть в четверг способствовало возобновление работы трубопровода компании Colonial Pipeline в США, операции которой подверглись хакерской атаке в прошлые выходные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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