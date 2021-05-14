Рынок акций РФ, скорее всего, начнет торги в пятницу в плюсе - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи в пятницу утром, скорее всего, отыграет вечерний рост и подрастающие с утра на 0,5% американские фьючерсы, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Техническая картина по российскому рынку акций благоприятная: Индекс Мосбиржи даже не стал тестировать на прочность нижнюю границу восходящего канала в районе 3600 пунктов, развернувшись от нее. Теперь неплохо бы сходить к сопротивлению, которое располагается около 3720 пунктов, заодно переписав исторические максимумы. Но вряд ли это случится в пятницу", - отмечает эксперт.

Несмотря на падающую нефть, в четверг сильно выглядела "Роснефть". "Как мы и предупреждали, бумага в любое время может начать отыгрывать сильную фундаментальную недооцененность и отставание от рынка в мае, что и произошло. Однако сегодня нефтяной фактор все-таки окажет свое черное влияние на бумаги нефтянки: нефть ушла ниже $67 за баррель", - пишет Антонов.

На взгляд аналитика, Сбербанк опять начал демонстрировать желание быстро закрыть дивидендный гэп. Бумагу нужно держать и даже осторожно докупать.

Также Антонов отмечает, что в лидерах роста с показателем +5% вновь стали акции ВТБ. "Бумага нам по-прежнему не нравится, и рекомендовать ее к покупке не будем, хотя совсем не исключено, что она продолжит рост", - пишет аналитик.

Немного настораживает эксперта "Алор Брокер" "красная" динамика большинства сырьевых ресурсов. "Очень хочется спекулятивно взять черных металлургов на отскок. В любом случае, акции золотодобытчиков стоит держать и наращивать позиции по ним при просадке цен на золото", - заключает эксперт инвесткомпании.

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