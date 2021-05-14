Текущие котировки нефти по-прежнему привлекательны для акций нефтяников - BCS Express

Текущие котировки нефти по-прежнему привлекательны для акций нефтяников, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Цены на нефть в четверг упали на 3,3%. Фьючерсы Brent опустились с $69 до $67 за баррель. В относительном выражении 3%-ное снижение выглядит внушительным, однако, пока нефтяные котировки выше $60-65, российские акции и рубль должны сдержанно реагировать на волатильность сырья. Текущие отметки по-прежнему привлекательны для акций нефтяников и предполагают существенное улучшение их финансовых результатов в 2021г, особенно с учетом потенциального роста добычи из-за смягчения сделки ОПЕК+", - пишет аналитик инвесткомпании.

Что касается ближайших перспектив по Brent, то эксперт отметил признаки слома локальной восходящей тенденции. Если в пятницу не удастся вернуться и закрепиться выше $67/барр., то откат будет продолжен в ближайшую область торможения $63,5-65,5/барр., полагает Карпунин.

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