Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги в пятницу нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Внешний фон в пятницу с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,25%, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около уровня $66,7/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия четверга", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Также аналитик подчеркивает, что по индексу Мосбиржи в четверг вновь была протестирована область торможения 3600-3630 п. Она остановила волну распродаж. "Рынок продолжает выглядеть сильно относительно развивающихся площадок, не замечает коррекции цен на нефть, - полагает Карпунин. - Более сильные уровни поддержки по индексу Мосбиржи сейчас расположены около 3540-3550 п., однако для спуска к этим отметкам необходимо дальнейшее существенное ухудшение внешнего фона. Краткосрочный взгляд по рынку преимущественно нейтральный".

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