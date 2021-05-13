Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США

Москва. 13 мая. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг вечером; несмотря на ускорившую снижение нефть, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США и надеждах на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 74,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 54 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,42 руб./EUR1, подешевев на 70,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61,54 копейки - до 80,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах благодаря надеждам участников рынка на смягчение геополитической напряженности между Россией и странами Запада, в том числе, в период подготовки встречи лидеров РФ и США. Инвесторы активизировали покупки рубля после того, как чуть ранее в четверг глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм подтвердила, что Вашингтон не усматривает прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline.

"Мы не считаем, что (кибератака) прямо связана с Россией", - сказала Грэнхолм в эфире телеканала CNN. По ее словам, хакеры могут быть из Восточной Европы или России, но хакерская атака была совершена не государством.

Инвесторы позитивно оценили и заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что руководство страны не планирует присоединить Донбасс.

Журналисты попросили прокомментировать публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой говорится о постепенных шагах Москвы к интеграции Донбасса. "Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - сказал журналистам Песков.

В апреле, на фоне растущего напряжения у границ Украины, Песков сказал, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и появления угрозы массовых жертв среди гражданского населения, чтобы не допустить повторения Сребреницы.

Кроме того, Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина и Байдена. По его словам, конкретных договоренностей относительно сроков и места возможной встречи пока нет, эта тема находится в стадии обсуждения.

"Пока никаких договоренностей не этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли ясность относительно сроков и места встречи президентов РФ и США. "Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа", - отметил он.

Тем временем, участники глобального валютного рынка продолжают отыгрывать данные по инфляции в США, опубликованные накануне и которые оказались существенно выше прогнозов. Среди инвесторов зреют опасения, что более значительное, чем ожидалось, ценовое давление может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в среду, что его удивили апрельские данные об инфляции в США. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Цены на нефть эталонных марок продолжают ощутимо снижаться в ходе торгов в четверг на новостях о возобновлении работы трубопровода Colonial в США, а также на сообщениях о ситуации с COVID-19 в Индии.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду составляет $67,3 за баррель, что на 2,91% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,92 за баррель, что на 3,27% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с марта, по данным Dow Jones Market Data.

Крупнейший трубопровод в США возвращается к работе после кибератаки, которая привела к приостановке его эксплуатации на пять дней, отмечает Bloomberg. Оператор трубопровода Colonial Pipeline Co. возобновил поставки в среду.

Следующим этапом станет доставка топлива на розничные автозаправки. В некоторых районах на юге США в среду топлива не было на 75% автозаправочных станций.

Тем временем число случаев COVID в Индии остается высоким, что негативно сказывается на потреблении топлива в регионе, отмечает MarketWatch. Потребление топлива в стране в апреле упало на 9,4% по сравнению с мартом, что отражают влияние, которое кризис COVID и связанные с ним ограничения оказывают на нефтяной спрос в третьем крупнейшем мировом импортере нефти.

"Рубль с открытия устремился вверх, несмотря на негативный внешний фон. Развивающиеся валюты в начале европейской сессии резко просели из-за восходящего импульса доллара. Но затем он стал сдавать позиции, вызвав активное укрепление в секторе, большинство представителей вышло в плюс. Правда, турецкая лира несет ощутимые потери, обновив полугодовой минимум к доллару США и приблизившись к историческому, который был установлен в ноябре прошлого года. (. . .) Во второй половине дня ситуация на мировых рынках стала постепенно улучшаться, благодаря чему рубль ускорил рост, в очередной раз обновив сегодняшние вершины. Вероятно, относительная сила рубля обусловлена притоком средств иностранных инвесторов на фоне ожиданий вероятной встречи президентов России и США", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Валютная секция привлекает к себе сегодня повышенное внимание рублевым ралли. Это тем более необычно выглядит, поскольку нефть весь день провела в заметном минусе, а доллар на мировом рынке оставался в сильном положении. Не оставляет ощущение, что кому-то из крупных игроков очень нужна валюта, и в интересах отдельных участников рынок "топит" доллар. Выкупать эти продажи просто некому. В общем, проще объяснить провал бакса зловещим сговором или стечением сродных обстоятельств, чем найти его реальную причину. Краткосрочно, доллар может спускаться к 74 рублям, но после того, как утихнут эмоции, может вернуться в область 74,5-75,5 рубля. Евро торгуется по 89,4 рубля и может колебаться в коридоре 89,3-90,3 рубля", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 мая на 31,66 копейки, до 74,3566 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,68 копейки, до 89,9343 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 10,49 копейки по отношению к среде и составил 74,2894 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 6,42 копейки и составил 74,2173 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 80,147 млн, из которых $622,865 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 457,282 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 6,84 копейки, до 89,842 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 34,03 копейки и составил 89,6129 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR644,384 млн, из которых EUR335,187 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR309,197 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка подросли в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 5,02% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,23%, 5,69% и 5,8% годовых соответственно.