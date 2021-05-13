Цены "длинных" и среднесрочных евробондов РФ в четверг снизились вслед за ростом доходности UST, зафиксированным накануне

Москва. 13 мая. Котировки "длинных" и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижаться, отыгрывая повышение базовых процентных ставок, зафиксированное накануне после публикации в США данных по инфляции за апрель. "Короткие" выпуски евробондов РФ слегка подросли в цене вслед за наметившейся 13 мая стабилизацией ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в этом сегменте рынка.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 12 мая и составила 115,44% от номинала, что соответствует доходности 1,8% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 0,8 базисного пункта, составив 100,99% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 0,5 базисного пункта, составив 177 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,09% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,855% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 9 базисных пунктов, до 125,5% от номинала (доходность выросла также на 0,5 пункта и составила 3,84% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 113,17% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта, до 1,985% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 1 базисный пункт, до 109,06% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 0,94% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 10 базисных пунктов, до 122,81% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,855% годовых). При этом десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году практически не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 111% от номинала (доходность - 2,305% годовых).

"Опубликованные накануне в США данные по инфляции за апрель, оказавшиеся заметно выше прогнозных оценок, привели к росту базовых процентных ставок, что в свою очередь негативно сказалось на динамике цен практически всех долговых обязательств. И хотя сегодня ситуация в секторе US Treasuries стабилизировалась, на рынке отечественных евробондов все еще доминировали негативные настроения. Рынок процентных ставок вступил в новую эру, когда рост инфляции в США до тех цифр, которые мы увидели в среду, не приводит к формированию ожиданий резкого последовательного повышения ставки ФРС. Сейчас все более спокойно, доходности US Treasuries, конечно, подросли, но в целом рост был относительно умеренным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Все дело в том, что представители Федрезерва уже не раз заявляли, что рассматривают текущий рост инфляции как временный фактор и не будут спешить с ужесточением денежно-кредитной политики. И судя по динамике котировок базовых активов, пока участники рынка в целом верят заявлениям американского регулятора, что в итоге и сдерживает цены от более сильного падения. Но насколько долго такая ситуация будет сохраняться, покажет только время. И нельзя исключать того, что в какой-то момент вера инвесторов в прогнозы ФРС может пошатнуться и тогда нас ждет более глубокое падение котировок", - считает Агарзаев.