"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 7,8% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"14 мая "Роснефть" представит финансовые результаты по МСФО за 1К21. Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 1,1% г/г до 1746,4 млрд руб, EBITDA вырастет на 45,5% до 449,8 млрд руб. Чистая прибыль, которая в прошлом году была отрицательной из-за курсовых разниц, станет положительной и, по нашим оценкам, достигнет 141,9 млрд руб. Положительно на финансовых результатах "Роснефти" в первую очередь сказался рост цен на нефть, которые в рублях в первом квартале в некоторые моменты превышали 5000 руб. за баррель. Негативным моментом стали снижение добычи в рамках ограничений ОПЕК+, а также все еще низкая маржа нефтепереработки", - отмечает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

Также эксперт указывает, что на конференц-звонке, который состоится в пятницу в 16:00 МСК, в центре внимания инвесторов будут новости по потенциалу продажи новых долей в проекте Восток ойл и в целом актуальные планы по развитию данного проекта. Кроме того, менеджмент может дать комментарии насчёт общей ситуации на рынке нефти, а также хода развития проекта Роспан.

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