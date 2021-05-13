"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 404 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 404 рубля, что предполагает потенциал роста 9,9% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Газпром нефть" может выплатить 10 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2020 год и 15 рублей всего за год. Дивдоходность выплаты может составить 2,7% - скромное значение, объясняющееся тяжёлым 2020 годом, отмечает эксперт Сергей Кауфман.

"Финальный дивиденд оказался немного выше наших ожиданий в 8,4 рубля на акцию. Это связано с тем фактом, что в промежуточных дивидендах за 9 месяцев "Газпром нефть" не стала корректировать выплату на курсовые разницы, и мы исходили из этого предложения. Однако финальная выплата предполагает выплату около 60% чистой прибыли по МСФО или около 50% прибыли, скорректированной на курсовые разницы, что согласуется с текущей дивидендной политикой, - пишет Кауфман. - На наш взгляд, низкие дивиденды за 2020 год были исключением, и по итогам 2021 года выплаты на акцию увеличатся до 32,8 рубля на акцию, что соответствует доходности в 8,9%. Поспособствуют росту дивидендов восстановление цен на нефть, слабый рубль и постепенное ослабление ограничений ОПЕК+".

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