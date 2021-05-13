Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2020г может составить 14,8% - BCS Express

Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" за 2020 год может составить 14,8%, говорится в комментарии BCS Express.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" даст рекомендации по дивидендам за 2020 год 18 мая, отмечают аналитики.

Согласно уставу компании, на дивиденды по привилегированным акциям направляется 10% от чистой прибыли по РСБУ, разделенной на количество акций, составляющих 25% от уставного капитала, то есть 7,09%. Исходя из этого, дивиденды по итогам 2020 года могут составить 6,72 руб. на привилегированную акцию, дивидендная доходность по текущей цене - 14,8%, указывают эксперты инвесткомпании.

Учитывая высокую стоимость нефти в рублях в 2021 году и относительно слабый рубль, можно ожидать, что дивиденды по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" в 2022 году останутся выше среднерыночных значений, полагают аналитики.

"Конкретные уровни дивидендов по обыкновенным акциям не регламентированы. В последние годы по бумагам выплачивается 0,6-0,65 руб. на акцию. Объективных причин для изменения ситуации по итогам 2020 г. не появлялось", - отмечают в BCS Express.

Фактор высокой дивдоходности, возможность выплаты крупных дивидендов по итогам 2021 года, а также "защитный" профиль компании от роста геополитических рисков и слабости рубля позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы бумаги на ближайший год, указывают эксперты BCS Express.

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