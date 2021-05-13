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13 мая 2021 года 15:40

Рубль днем растет к доллару и евро на ожиданиях встречи Путина и Байдена

Москва. 13 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на заметно снижающуюся нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, так как инвесторы рассчитывают на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 74,3 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,76 руб./EUR1, подешевев на 37 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,8 копейки - до 81,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 мая на 31,66 копейки, до 74,3566 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,68 копейки, до 89,9343 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря надеждам участников рынка на смягчение геополитической напряженности между Россией и странами Запада, в том числе, в период подготовки встречи лидеров РФ и США. Кроме того, инвесторы позитивно оценили заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что руководство страны не планирует присоединить Донбасс.

Журналисты попросили прокомментировать публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой говорится о постепенных шагах Москвы к интеграции Донбасса. "Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - сказал журналистам Песков.

В апреле, на фоне растущего напряжения у границ Украины, Песков сказал, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и появления угрозы массовых жертв среди гражданского населения, чтобы не допустить повторения Сребреницы.

Кроме того, Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина и Байдена. По его словам, конкретных договоренностей относительно сроков и места возможной встречи пока нет, эта тема находится в стадии обсуждения.

"Пока никаких договоренностей не этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли ясность относительно сроков и места встречи президентов РФ и США. "Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа", - отметил он.

Тем временем, участники глобального валютного рынка продолжают отыгрывать данные по инфляции в США, опубликованные накануне и которые оказались существенно выше прогнозов. Среди инвесторов зреют опасения, что более значительное, чем ожидалось, ценовое давление может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Между тем Еврокомиссия (ЕК) накануне улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 годы благодаря увеличению темпов вакцинации от COVID-19 и снятию карантинных ограничений. Согласно новому прогнозу регулятора, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 4,3%, а в следующем - на 4,4%. Февральский прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП на 3,8% как в 2021 году, так и в 2022 году.

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов в четверг на фоне возобновления работы трубопровода Colonial в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $67,97 за баррель, что на 1,95% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,72 за баррель, что на 2,06% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с марта, по данным Dow Jones Market Data.

Крупнейший трубопровод в США возвращается к работе после кибератаки, которая привела к приостановке его эксплуатации на пять дней, отмечает Bloomberg. Оператор трубопровода Colonial Pipeline Co. возобновил поставки в среду.

Накануне министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 426 тыс. баррелей, в то время как эксперты прогнозировали большее падение.

"Устойчивость рубля можно объяснить продолжающимся уходом геополитического дисконта после спада напряженности на этом фронте. Также "россиянин" питается поддержкой со стороны рынка нефти, где цены находятся на относительно неплохих уровнях, несмотря на текущую коррекцию от уровня $70 за баррель, который в очередной раз оказал сопротивление покупателям. При этом бычий потенциал рубля в краткосрочной перспективе видится ограниченным. Пара "доллар-рубль", если и уйдет под отметку 74 руб./$1, то ненадолго, а в случае с котировками пары "евро-рубль" ожидается дальнейшая консолидация неподалеку от уровня 90 руб./EUR1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"После публикации в среду данных по инфляции доллар значительно укрепился к основным мировым валютам, рубль, который до этого немного укреплялся, закрыл день в минусе на 0,7%. В четверг валюты EM торгуются разнонаправленно, российская валюта корректируется, за доллар дают 74,3 рубля. Геополитика пока несколько отошла на второй план, и динамика рубля в ближайшие дни во многом будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики доллара. Мы ожидаем частичного восстановления спроса на риск, которое позволит рублю немного укрепиться, но для движения существенно ниже 74 руб./$1 поводов пока не предвидится", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка подросли в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 5,02% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,23%, 5,69% и 5,8% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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