Норникель - бенефициар восстановления мировой экономики и роста цен на металлы - ITI Capital

Бумаги "Норильского никеля" остаются бенефициарами восстановления мировой экономики и роста цен на металлы, говорится в комментарии ITI Capital.

"Норильский никель" полностью восстановил добычу руды на руднике "Октябрьский" и вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. тонн (100% от плановых показателей), отмечают аналитики инвесткомпании. Компания также подтвердила, что откачка воды и возобновление работы на руднике "Таймырский" будут завершены в начале июня (в соответствии с планом восстановительных работ).

"На наш взгляд, разрешение ситуации вокруг восстановительных работ станет среднесрочным фактором роста для бумаг "Норникеля", который продолжает оставаться одним из ярких бенефициаров восстановления мировой экономики и роста цен на металлы", - указывают в ITI Capital.

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