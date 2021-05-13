Возможен рост котировок акций Газпрома в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Котировки акций "Газпрома" в четверг продолжают повышение (+1,2%) несмотря на внешний негатив и, с технической точки зрения, по-прежнему находятся в весьма неплохой позиции для развития среднесрочного роста, отмечает эксперт.

"Краткосрочно бумаги выглядят несколько перекупленными, в связи с чем при неспособности закрепиться выше сопротивления 247,50 руб. можно говорить о рисках коррекции в район 237,5-238 руб. Выше 228,50 руб. основной тренд, однако, остается восходящим, а при пробое сопротивления котировки могут стремиться к 256,50 руб. и выше", - указывает Кожухова в комментарии инвесткомпании.

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