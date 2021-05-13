Рынок акций РФ днем отыграл часть потерь за счет закрытия "шортов", но давление внешнего негатива сохраняется

Москва. 13 мая. Рынок акций РФ днем в четверг отыграл часть утренних потерь за счет закрытия коротких позиций игроками, но давление внешней негативной конъюнктуры сохраняется - снижаются мировые фондовые площадки и дешевеет нефть (Brent упала ниже $67,5 за баррель) на фоне всплеска инфляции в США в апреле, повысившей опасения сворачивания стимулирующих мер Федрезерва. Индекс МосБиржи опускался в район 3600 пунктов, после чего отскочил выше 3625 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги самой биржи после отсечки годовых дивидендов.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3625,45 пункта (-0,8%, минимум дня - 3600,8 пункта), индекс РТС - 1534,41 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,5%.

Доллар стоит 74,43 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-6,5%, до 177,23 рубля; дивиденды за 2020 год - 9,45 рубля на акцию), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,2%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,3% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (-0,2%) в I квартале 2021 года составила 131,95 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в отчете оператора. Показатель выручки оказался немного хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", по данным которого выручка ожидалась в размере 132,6 млрд рублей.

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Как отмечает аналитик SberCIB Коул Эйксон, ускорение инфляции в США вызвало обеспокоенность инвесторов на глобальных рынках акций, поскольку статистика усилила опасения, что центробанки могут не справиться с ростом цен. На этом фоне доходность 10-летних UST находится уже выше 1,7%, а доллар укрепился.

Рынок акций РФ пока выглядит лучше мировых площадок за счет высокой нефти, но и она постепенно сдает позиции. Поддержку российскому рынку оказывает то, что у него выше доля сырьевого сектора среди торгуемых акций и ниже доля компаний с перспективами быстрого роста (на глобальных рынках этот сегмент пострадал сильнее всего).

В четверг центральные банки Мексики, Чили и Перу объявят решения по процентным ставкам, в Аргентине выйдет инфляционная статистика, в США - индекс цен производителей и отчет по заявкам на пособие по безработице. Эти публикации привлекут внимание после статистики об ускорении инфляции в США, считает Эйксон.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш также констатирует, что инфляционные опасения оказывают давление на рынки акций, поскольку растет вероятность задержки восстановления мировой экономики.

Цены на железную руду и металлы после интервенций Китая, направленных на охлаждение роста цен на этих рынках, снижаются, нефть также дешевеет. Рост цен и издержек в США может спровоцировать снижение потребительского спроса и рентабельности корпоративного сектора. Ускорение инфляции также может оказывать давление на ФРС, заставив американского регулятора ужесточить монетарную политику ранее ожидаемых сроков, что, в свою очередь, может негативно влиять на экономический рост и оценки стоимости компаний, считает Волш.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), если рост американской инфляции в годовом выражении можно частично объяснить эффектом низкой базы прошлого года, то месячная статистика связана с другими, хоть и во многом локальными, причинами. Во многом рост цен объясняется постепенным ослаблением карантинных ограничений - цены на аренду автомобилей выросли на 16,2% м/м, а авиабилеты подорожали на 10,2% м/м. Цены на бензин за год выросли почти на 50% и остаются в растущем тренде на фоне остановки работы трубопровода Colonial Pipeline. Продолжающиеся проблемы с поставками также ускорили рост цен, в основном затронув автомобильный сектор. В то же время, отдельные компоненты роста цен пока не показывают устойчивого ускорения инфляции, что станет основным аргументом ФРС в отстаивании позиции о "временном" росте цен. Более того, судя по последней статистике, рынок труда далек от полной занятости, что будет сдерживать регулятор от перехода к ужесточению ДКП.

Такое же мнение выразил вице-президент ФРС Ричард Кларида, подчеркнув, что инфляция может дополнительно ускориться в ближайшие месяцы, но затем должна нормализоваться. Он заявил, что экономика еще далека от целей регулятора, и пока рано говорить о сворачивании программы покупки активов. Тем не менее, Кларида отметил, что ценовые данные стали "неприятным сюрпризом", и ФРС будет готов использовать имеющиеся инструменты, если рост цен станет устойчивым или инфляционные ожидания значительно вырастут. На этом фоне рост доходностей UST продолжился. Тем временем глава ФРБ Атланты Бостик отметил, что в ближайшие четыре-пять месяцев статистика по инфляции будет волатильной и "зашумленной", что осложнит оценку реальных перспектив динамики цен.

Нефть Brent накануне поднималась до $70 за баррель, несмотря на укрепление доллара и снижение прогнозов МЭА по росту спроса (вероятно, рынок предпочел сначала сосредоточиться на комментариях МЭА об ожидаемом сильном росте спроса во второй половине года). Однако негативом для котировок стали данные Минэнерго США по запасам нефти и в четверг нефть развернулась вниз - за баррель Brent дают уже меньше $68.

На российском рынке геополитика пока отошла на второй план, динамика рубля в ближайшие дни во многом будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики доллара. Возможно частичное восстановление спроса на риск, которое позволит рублю немного укрепиться, но для движения существенно ниже 74 руб./$1 поводов пока не предвидится, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, вечером в США выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, отдельно стоит обратить внимание на отчет по ценам производителей США (15:30 МСК). Ожидается, что Core PPI в апреле ускорит рост до 3,7% с мартовских 3,1%, а общий PPI ускорится до 5,9% с 4,2% в марте. Вечером также выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. Акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) торгуются последний день с дивидендами 22,51 руб. на бумагу.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что мировые рынки на какое-то время завершили фазу роста. Опасения ускорения инфляции в США и вполне вероятное более скорое, чем ожидалось ранее, сокращение стимулирующих мер со стороны США нашли свое подтверждение.

Ранее ФРС заявляла, что "какое-то время" инфляция может превышать таргет в 2%. Похоже, что это "время" будет очень продолжительным, ведь рост основных сырьевых активов на десятки процентов не может не привести к увеличению цен конечной продукции. Так что инвесторы ждут комментариев от американского регулятора.

На рынке акций РФ под основным давлением оказались акции финансового сектора и сырьевых компаний. Нефть Brent так и не решилась на серьезный штурм отметки $70 за баррель, но цены все еще находятся на очень комфортном для российских компаний уровне, поэтому есть надежда, что все обойдется лишь локальной фиксацией спекулятивной прибыли.

Пока от покупок стоит воздержаться, но быть готовым к ним при первых признаках начала роста, который обязательно начнется - свободные деньги требуют вложений. Наиболее перспективно выглядят акции золотодобытчиков, поскольку золото по-прежнему будет считаться лучшей защитой от инфляции, считает Антонов.

В США в среду индексы рынка акций упали на 2-2,7% на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных. В лидерах падения оказались акции технологических компаний, но подросли акции компаний энергетического сектора.

Потребительские цены в США выросли на 4,2% при прогнозах роста на 3,6% с мартовских 2,6%, рост показателя стал максимальным более чем за двенадцать лет - с сентября 2008 года. По сравнению с мартом индекс CPI вырос на 0,8% (рекордный подъем с июня 2009 года), при прогнозах роста на 0,2%.

Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 1,2-2,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 опустился на 0,4%).

Нефть в четверг дешевеет на фоне известий, что топливопровод Colonial Pipeline возобновляет работу; цена Brent упала на $2,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $67,44 за баррель (-2,7% и +1,1% в среду), июньская цена WTI - $64,19 за баррель (-2,9% и +1,2% накануне).

Компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, объявила о начале постепенного возобновления его работы, выход на полную мощность планируется на конец недели. Хакерская атака парализовала топливопровод 7 мая. В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ.

Накануне цены поднимались до максимумов с марта на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства.

Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,7%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,6% и -5,9% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,3%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-3,1%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,5%).

Подорожали бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+16,6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+14,8%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+14,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+10%), акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+8,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 45,58 млрд рублей (из них 8,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,8 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,67 млрд рублей на акции "Норникеля").