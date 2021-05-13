Поводов для движения рубля существенно ниже 74 руб./$1 пока нет - Банк "Санкт-Петербург"

Пока нет предпосылок для движения рубля существенно ниже 74 руб./$1, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"После публикации данных по инфляции доллар значительно укрепился к основным мировым валютам, рубль, который до этого немного укреплялся, закрыл день в минусе на 0,7%. Сегодня валюты EM торгуются разнонаправленно, российская валюта корректируется, за доллар дают 74,4 рубля. Геополитика пока отошла на второй план, и динамика рубля в ближайшие дни во многом будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики доллара. Мы ожидаем частичного восстановления спроса на риск, которое позволит рублю немного укрепиться, но для движения существенно ниже 74 руб./$1 поводов пока не предвидится", - пишут эксперты банка.

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