Акции АЛРОСА остаются привлекательной дивидендной историей - ПСБ

Акции "АЛРОСА" остаются для инвесторов привлекательной дивидендной историей, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"АЛРОСА" в среду сообщила, что объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в апреле составил $401 млн (+12,3% м/м; в 24,7 раза больше, чем год назад), в том числе алмазного сырья - $383 млн, бриллиантов - $18 млн, отмечают эксперты ПСБ. Всего за первые четыре месяца 2021 года "АЛРОСА" реализовала продукции на $1,561 млрд ( минус 3,9% г/г).

"Мы оцениваем представленные результаты как неплохие. "АЛРОСА" не только удерживает продажи на уровнях начала 2020 года, но и смогла нарастить реализацию по сравнению с мартом вопреки сезонности. А то что компания отмечает сохранение высокого спроса в апреле, даже несмотря на вспышку пандемии COVID-19 в Азии и возможность дефицита предложения, позволяют рассчитывать на устойчивость продаж в конце весны-начале лета, - пишут аналитики банка. - Вместе с тем мы считаем, что подтверждение благоприятности текущей ситуации со сбытом, как и близкая публикация финотчетности (должна выйти 18 мая, мы ждем, что она будет хорошей) не станут заметными триггерами для роста котировок акций "АЛРОСА", остающихся, впрочем, привлекательной дивидендной историей".

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