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Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению гособязательств перед людьми - Силуанов
13 мая 2021 года 10:42
Возможно укрепление рубля к 70 руб./$1 в долгосрочной перспективе - BCS Express
Возможно укрепление рубля по отношению к доллару к уровню в 70 руб./$1 в долгосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. Российский рубль, невзирая на тотальные распродажи на мировых рынках, даже не протестировал сопротивление на отметке 75 руб./$1, ограничившись в среду локальным ослаблением на 0,7%, к 74,6 руб./$1, констатирует аналитик инвесткомпании. В четверг национальная валюта игнорирует и локальный откат нефти. "Устойчивость рубля видна невооруженным глазом. Пока геополитический фактор отошел на второй план, а котировки энергоресурсов курсируют в области многолетних вершин, падение рисковых бумаг оказывает ограниченное давление на рубль. Фундаментальная недооцененность нацвалюты дает о себе знать, а долгосрочный взгляд не исключает движение к 70 руб./$1", - отмечает Зельцер в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США
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.13 мая 2021 года 16:32
Бумаги "Норильского никеля" остаются бенефициарами восстановления мировой экономики и роста цен на металлы, говорится в комментарии ITI Capital. "Норильский никель" полностью восстановил добычу руды на руднике "Октябрьский" и вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. тонн (100% от плановых... читать дальше
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.13 мая 2021 года 15:40
Москва. 13 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на заметно снижающуюся нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, так как инвесторы рассчитывают на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. читать дальше
.13 мая 2021 года 15:40
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Ростелекома" с прогнозной ценой на уровне 109 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, говорится в комментарии. "Мы умеренно положительно оцениваем опубликованные в четверг финансовые результаты "Ростелекома"... читать дальше
.13 мая 2021 года 15:20
Возможен рост котировок акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки акций "Газпрома" в четверг продолжают повышение (+1,2%) несмотря на внешний негатив и, с технической точки зрения, по-прежнему находятся в весьма... читать дальше
.13 мая 2021 года 15:01
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов - "Фридом Финанс"
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.13 мая 2021 года 14:30
Рынок акций РФ днем отыграл часть потерь за счет закрытия "шортов", но давление внешнего негатива сохраняется
Москва. 13 мая. Рынок акций РФ днем в четверг отыграл часть утренних потерь за счет закрытия коротких позиций игроками, но давление внешней негативной конъюнктуры сохраняется - снижаются мировые фондовые площадки и дешевеет нефть (Brent упала ниже $67,5 за баррель) на фоне всплеска инфляции в США в апреле, повысившей опасения сворачивания стимулирующих мер Федрезерва. Индекс МосБиржи опускался в район 3600 пунктов, после чего отскочил выше 3625 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги самой биржи после отсечки годовых дивидендов. читать дальше
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