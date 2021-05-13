Возможно укрепление рубля к 70 руб./$1 в долгосрочной перспективе - BCS Express

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару к уровню в 70 руб./$1 в долгосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Российский рубль, невзирая на тотальные распродажи на мировых рынках, даже не протестировал сопротивление на отметке 75 руб./$1, ограничившись в среду локальным ослаблением на 0,7%, к 74,6 руб./$1, констатирует аналитик инвесткомпании. В четверг национальная валюта игнорирует и локальный откат нефти.

"Устойчивость рубля видна невооруженным глазом. Пока геополитический фактор отошел на второй план, а котировки энергоресурсов курсируют в области многолетних вершин, падение рисковых бумаг оказывает ограниченное давление на рубль. Фундаментальная недооцененность нацвалюты дает о себе знать, а долгосрочный взгляд не исключает движение к 70 руб./$1", - отмечает Зельцер в своем комментарии.

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