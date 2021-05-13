Вероятен рост доходности ОФЗ в четверг - Sber CIB

Вероятен рост доходности рублёвых бумаг в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Доходности ОФЗ, скорее всего, продолжат расти в четверг - рынок будет отыгрывать повышение доходности казначейский облигаций США и гособлигаций развивающихся рынков, отмечают эксперты инвестбанка. В центре внимания будут данные недельной инфляции в России. Если она сохранится на уровне 0,2%, это может оказать дополнительное давление на российский рублёвый госдолг полагают аналитики.

Утром в четверг баррель нефти марки Brent котируется выше $68,5 за баррель, констатируют в Sber CIB. Инвесторы ждут апрельского индекса цен производителей, данных по заявкам на пособие по безработице и следят за возобновлением работы нефтепродуктопровода в США. Снижение фондовых рынков и укрепление доллара, вероятно, окажут давление на рынок нефти и заставят котировки опуститься до $67,2 за баррель в четверг, полагают эксперты.

Курс рубля частично отыграл потери в четверг утром, укрепившись с 74,7 до 74,5 руб./$1, и в течение дня он может восстановиться до 74,2 руб./$1, указывают аналитики Sber CIB. Опасения высокой инфляции в США в меньшей степени влияют на рубль, чем на большинство прочих валют, так как его поддерживает рост цен на сырьевые товары.

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