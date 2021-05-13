Утренние прогнозы: рынок акций в четверг утром снизится, отыгрывая ухудшение внешнего фона

Аналитики поалгают, что российский рынок акций в четверг утром снизится, отыгрывая ухудшение внешнего фона. В дальнейшем рынок перейдет к консолидации в ожидании стабилизации ситуации на мировых рынках.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за продажами за рубежом. На этот раз отечественному рынку не помогут цены на нефть, которые также перешли к коррекционной фазе. В течение дня инвесторы будут ждать данных по производственной инфляции в США и недельным обращениям за пособиями по безработице в стране. В России Ростелеком и Мосэнерго отчитаются за 1-й квартал, а акции ПИК последний день можно будет купить с дивидендами. Обстановка для покупателей в целом скорее складывается неблагоприятная, но настроения могут подкорректироваться по ходу сессии".

BCS Express (Василий Карпунин): "Российские индексы проявляют устойчивость к внешнему негативу и торгуются чуть сильнее, чем рынки других развивающихся стран. По индексу Мосбиржи вновь может быть протестирована область торможения 3600-3630 пунктов. Еще более сильные уровни поддержки расположены около 3540 пунктов, однако для спуска к этим отметкам необходимо не только падение западных площадок, но еще и слабость сырьевых товаров".

"Атон": "Фондовый рынок РФ начнет торги в четверг со снижения на 0,5%".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В четверг утром индекс Мосбиржи опустится в коридор 3600-3650 пунктов, отыгрывая слабость внешнего фона. В дальнейшем рынок перейдет к консолидации в ожидании стабилизации ситуации на мировых рынках, развитие которой и определит окончание торгов. Давление на акции финсектора в четверг может сохраниться. Сегодня финотчетность представят Мосэнерго и Ростелеком".