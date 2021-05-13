Кривая доходности ОФЗ может сместиться в четверг вверх на 3-5 б.п. - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться в четверг вверх на 3-5 б.п. на фоне продолжения отыгрывания данных по инфляции в США, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Доходность 10-летних ОФЗ-26235 по итогам торгов в среду выросла до 7,17% годовых (+5 б.п.), констатирует эксперт ПСБ. Давление на рынок оказали аукционы Минфина по размещению нового госдолга с премией, а также рост доходности облигаций на глобальном рынке после выхода данных по инфляции в США - доходность UST-10 вчера выросла до 1,69% годовых (+7 б.п.).

Минфин РФ в среду продал ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 года на 20,4 млрд руб. при спросе 30,8 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, что содержит премию 6 б.п. к закрытию вторника, отмечает Монастыршин. Объем размещения 10-летнего выпуска 26235 составил 25 млрд руб. при спросе 30,2 млрд руб., премия к закрытию торгов во вторник - 7 б.п.

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