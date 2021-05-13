Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- "Ростелеком" опубликует отчётность за 1К21 по МСФО;

- В России будут обнародованы еженедельные данные по золотовалютным резервам и ИПЦ;

- В США выйдут ИЦП и данные по заявкам на пособие по безработице.

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