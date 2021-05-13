Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 13 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%. Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида сказал, что его удивили последние данные об инфляции. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за падением американского рынка акций накануне на фоне беспокойства по поводу ускорения инфляции в США, которое может негативно сказаться на восстановлении экономики. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 2,52%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск снизился на 0,95%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск упал на 1,19%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:23 мск потерял 0,78%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг после подъема до максимальных уровней с марта днем ранее на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $68,44 за баррель, что на 1,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,1% - до $69,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,21 за баррель, что на 1,32% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,2%- до $66,08 за баррель. Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с марта.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства. Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 426 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованные в среду. Товарные запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, сохранение запасов бензина на том же уровне и снижение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут падение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, рост запасов бензина на 700 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,891 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,676 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 мая вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 721,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+1,5%), "ГТЛК-001Р-09" (+1,35%) и "МТС-001P-17" (+0,9%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,5%), "АФК Система-1Р-15" (-0,42%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Транскапиталбанк установил ставку 17-18-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0,1% годовых. Банк в июне 2013 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,1% годовых.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 6-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 на уровне 7% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года компания доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения облигаций также 4,5 года. 25 мая по займам предстоит исполнение оферт. В обращении также находятся облигации компании серии БО-01Р-01 на 1 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 13 мая планирует досрочно погасить частично выпуски облигаций: серии 001Р-01 - на почти 350 млн рублей, 001P-02 - на 4,21 млрд рублей, 001P-05 - на почти 70 млн рублей, БО-27 - на 928 млн рублей, БО-29 - на 1,046 млрд рублей, БО-30 - на 409 млн рублей, БО-41 - на почти 150 млн рублей. Компания разместила выпуск 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в октябре 2016 года по ставке 12% годовых. Выпуск 001Р-02 был размещен в марте 2017 года объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,75% годовых. Компания завершила размещение 10-летних биржевых облигаций на 600 млн рублей серии 001Р-05 в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых. Размещение 5-летних облигаций серии БО-27 объемом 2,6 млрд рублей прошло в июле 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 13% годовых. Размещение 10-летних облигаций серии БО-29 объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года по ставке 10,5% годовых. Компания в июле 2014 года разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 номинальным объемом 2,002 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена в размере 10%. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Десятилетние облигации были размещены по ставке 13% годовых.

"Атомэнергопром" планирует досрочно погасить облигации серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода, 18 июня. Данный выпуск был размещен в декабре 2015 года. Его номинальный объем - 10 млрд рублей, но всего было размещено 50% серии - инвесторы выкупили бумаги на 5 млрд рублей. Компания установила ставку 1-20-го купонов в размере 11,1% годовых. Эмитент установил возможность досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода. Это единственный выпуск облигаций эмитента в обращении.