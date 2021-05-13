.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
Грозит ли России дефицит ликвидности в этому году
Российская экономика в этом году может столкнуться с серьезным дефицитом ликвидности, пишут "Ведомости", приводящие мнение ряда экспертов. "С одной стороны, спрос экономики на деньги в условиях ее посткризисного восстановления будет расширяться, –...
 
Ритейлеры и поставщики поспорили о ценах
Жесткие высказывания премьера Михаила Мишустина о росте цен на продукты из-за «жадности» продавцов и производителей появились на фоне обострения дискуссии об этом между самими участниками рынка. Одна из крупнейших продуктовых сетей "Лента" просит...
 
Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению гособязательств перед людьми - Силуанов
Ситуация с региональными бюджетами выправляется, отмечают в министерстве финансов. Так, у абсолютного большинства из них выросли доходы, кроме того, снизился общий размер долгов регионов в целом. Министр финансов Антон Силуанов рассказал "Российской...
 
13 мая 2021 года 09:34

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 13 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%. Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида сказал, что его удивили последние данные об инфляции. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за падением американского рынка акций накануне на фоне беспокойства по поводу ускорения инфляции в США, которое может негативно сказаться на восстановлении экономики. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 2,52%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск снизился на 0,95%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск упал на 1,19%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:23 мск потерял 0,78%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг после подъема до максимальных уровней с марта днем ранее на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $68,44 за баррель, что на 1,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,1% - до $69,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,21 за баррель, что на 1,32% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,2%- до $66,08 за баррель. Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с марта.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства. Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 426 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованные в среду. Товарные запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, сохранение запасов бензина на том же уровне и снижение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут падение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, рост запасов бензина на 700 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,891 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,676 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 мая вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 721,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+1,5%), "ГТЛК-001Р-09" (+1,35%) и "МТС-001P-17" (+0,9%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,5%), "АФК Система-1Р-15" (-0,42%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Транскапиталбанк установил ставку 17-18-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 0,1% годовых. Банк в июне 2013 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,1% годовых.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 6-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 на уровне 7% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года компания доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения облигаций также 4,5 года. 25 мая по займам предстоит исполнение оферт. В обращении также находятся облигации компании серии БО-01Р-01 на 1 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 13 мая планирует досрочно погасить частично выпуски облигаций: серии 001Р-01 - на почти 350 млн рублей, 001P-02 - на 4,21 млрд рублей, 001P-05 - на почти 70 млн рублей, БО-27 - на 928 млн рублей, БО-29 - на 1,046 млрд рублей, БО-30 - на 409 млн рублей, БО-41 - на почти 150 млн рублей. Компания разместила выпуск 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в октябре 2016 года по ставке 12% годовых. Выпуск 001Р-02 был размещен в марте 2017 года объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,75% годовых. Компания завершила размещение 10-летних биржевых облигаций на 600 млн рублей серии 001Р-05 в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых. Размещение 5-летних облигаций серии БО-27 объемом 2,6 млрд рублей прошло в июле 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 13% годовых. Размещение 10-летних облигаций серии БО-29 объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года по ставке 10,5% годовых. Компания в июле 2014 года разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 номинальным объемом 2,002 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена в размере 10%. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Десятилетние облигации были размещены по ставке 13% годовых.

"Атомэнергопром" планирует досрочно погасить облигации серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода, 18 июня. Данный выпуск был размещен в декабре 2015 года. Его номинальный объем - 10 млрд рублей, но всего было размещено 50% серии - инвесторы выкупили бумаги на 5 млрд рублей. Компания установила ставку 1-20-го купонов в размере 11,1% годовых. Эмитент установил возможность досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода. Это единственный выпуск облигаций эмитента в обращении.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 мая 2021 года 19:55
Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США
Москва. 13 мая. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг вечером; несмотря на ускорившую снижение нефть, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на признаках отсутствия ухудшений во взаимоотношениях между РФ и США и надеждах на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:45
Снижение рынка акций РФ вслед за нефтью было сглажено отскоком в США, выросли банки во главе с ВТБ
Москва. 13 мая. Снижение рынка акций РФ в четверг вслед за нефтью (Brent упала ниже $67,5 за баррель) было сглажено коррекционным отскоком фондовых индексов в США; индекс МосБиржи после отката к 3600 пунктам вернулся в район 3640 пунктов, при этом выросли бумаги банков во главе с ВТБ и упали бумаги "Мосбиржи" после отсечки годовых дивидендов.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:18
Цены "длинных" и среднесрочных евробондов РФ в четверг снизились вслед за ростом доходности UST, зафиксированным накануне
Москва. 13 мая. Котировки "длинных" и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижаться, отыгрывая повышение базовых процентных ставок, зафиксированное накануне после публикации в США данных по инфляции за апрель. "Короткие" выпуски евробондов РФ слегка подросли в цене вслед за наметившейся 13 мая стабилизацией ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в этом сегменте рынка.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 19:17
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 7,8% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "14 мая "Роснефть" представит финансовые результаты по МСФО за 1К21. Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 1,1% г/г до...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 18:34
Опасения падения мирового спроса на энергоносители набирают силу - "Универ Капитал"
Опасения падения мирового спроса на энергоносители набирают силу, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline возобновил работу после кибератаки. На этом фоне стоимость...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 18:03
Часть активов стоит держать в золоте, бумагах экспортирующих сырьевых и продовольственных компаний - "Финам"
Часть активов инвесторам стоит держать в золоте, а также в бумагах экспортирующих сырьевых и продовольственных компаний, отметила руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых в ходе онлайн-конференции "Мировые рынки испугались инфляции". "В сбалансированном портфеле инвесторам стоит...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 17:29
"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 404 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с прогнозной ценой 404 рубля, что предполагает потенциал роста 9,9% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром нефть" может выплатить 10 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2020 год и 15 рублей...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 17:00
Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2020г может составить 14,8% - BCS Express
Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" за 2020 год может составить 14,8%, говорится в комментарии BCS Express. Совет директоров "Сургутнефтегаза" даст рекомендации по дивидендам за 2020 год 18 мая, отмечают аналитики. Согласно уставу компании, на дивиденды по...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 16:32
Норникель - бенефициар восстановления мировой экономики и роста цен на металлы - ITI Capital
Бумаги "Норильского никеля" остаются бенефициарами восстановления мировой экономики и роста цен на металлы, говорится в комментарии ITI Capital. "Норильский никель" полностью восстановил добычу руды на руднике "Октябрьский" и вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. тонн (100% от плановых...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 16:06
BCS Express рекомендует держать акции Illumina с прогнозной ценой $404
Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Illumina Inc. с прогнозной ценой $404 в перспективе года и отмечают при этом долгосрочную инвестиционную привлекательность бумаг компании, сообщается в комментарии. "2020 год дал стимул для ускорения развития рынка расшифровки генома. Своевременное...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:40
Рубль днем растет к доллару и евро на ожиданиях встречи Путина и Байдена
Москва. 13 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на заметно снижающуюся нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, так как инвесторы рассчитывают на положительные результаты от предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:40
ПСБ рекомендует держать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Ростелекома" с прогнозной ценой на уровне 109 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, говорится в комментарии. "Мы умеренно положительно оцениваем опубликованные в четверг финансовые результаты "Ростелекома"...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:20
Возможен рост котировок акций Газпрома в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"
Возможен рост котировок акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки акций "Газпрома" в четверг продолжают повышение (+1,2%) несмотря на внешний негатив и, с технической точки зрения, по-прежнему находятся в весьма...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 15:01
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4020-4080 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде, но краткосрочно находится под давлением продавцов. Дивергенция по индикатору RSI, которая создавала риск...    читать дальше
.
13 мая 2021 года 14:30
Рынок акций РФ днем отыграл часть потерь за счет закрытия "шортов", но давление внешнего негатива сохраняется
Москва. 13 мая. Рынок акций РФ днем в четверг отыграл часть утренних потерь за счет закрытия коротких позиций игроками, но давление внешней негативной конъюнктуры сохраняется - снижаются мировые фондовые площадки и дешевеет нефть (Brent упала ниже $67,5 за баррель) на фоне всплеска инфляции в США в апреле, повысившей опасения сворачивания стимулирующих мер Федрезерва. Индекс МосБиржи опускался в район 3600 пунктов, после чего отскочил выше 3625 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги самой биржи после отсечки годовых дивидендов.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.