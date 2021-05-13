Уверенное закрепление цены нефти выше $70-71,5/барр. пока маловероятно - BCS Express

Уверенное закрепление котировок нефти марки Brent выше $70-71,5 за баррель пока маловероятно, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Цены на нефть остаются около комфортных для российских нефтяников уровнях. Накануне вновь была предпринята попытка протестировать отметку в $70 за баррель нефти марки Brent, однако этот рубеж вновь выступил локальной точкой разворота. На уверенное продолжительное закрепление выше $70-71,5 за баррель в сложившихся условиях рассчитывать пока сложно", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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