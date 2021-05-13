Возможно укрепление рубля на торгах в четверг - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Рубль предпринимает попытки восстановления по отношению к основным мировым валютам в рамках утренней сессии в четверг, констатирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. В результате пара доллар/рубль отступила ниже 74,6 руб./$1.

"В случае улучшения настроений на мировых рынках национальная валюта может попытаться продолжить укрепление, в результате чего доллар сделает шаг к середине диапазона 73-75 руб./$1, который, на наш взгляд, остается актуальным для американской валюты. Этому способствуют высокие уровни на рынке энергоносителей, а также снижение геополитической напряженности", - указывает эксперт.

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