Рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб./$1 в четверг - "Алор Брокер"

Рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб./$1 в четверг, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль торгуется в последние дни относительно стабильно, еще раз свидетельствуя о том, что никакой паники на российском финансовом рынке нет. Актуальный диапазон для нее на четверг - 74-75 руб./$1", - отмечает Антонов.

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